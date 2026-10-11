Vrienden TT zet poort TT Circuit open

ASSEN – Wie altijd al achter de schermen bij het TT Circuit Assen heeft willen kijken, is zaterdag 17 oktober welkom. Vrienden van het TT Circuit houdt in samenwerking met het circuit een gratis Open Dag, van 10.00 tot 16.00 uur. In de pitsen is veel te zien, zoals racewagens, motoren en een onderdelenmarkt. Er zijn gratis busritten over het circuit met uitleg van een coureur. De gehele dag is er vertier en op het circuit rijden motorrijders hun rondjes. Voor de jeugd is er een springkussen en er zijn minibikes te zien. Omstreeks 12.00 uur wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden TT Circuit voorgesteld.
Er is enorm veel te zien op zaterdag 17 oktober op de paddock van het TT Circuit. Racemotoren van bekende coureurs staan te pronken, zoals die van oud-coureur Bert Smit uit Stadskanaal. Hij toont zijn succesvolle Honda RS125. Verder zijn de Jamathi’s 50cc present die in 1968 en 1974 de TT wonnen. Aalt Toersen is er met enkele 50cc machines en Jos Schurgers brengt de Bridgestone 125 mee. Jan Frank Bakker, coureur uit Midwolda, toont zijn BSA motoren en een classic racer.
Een van de Nederlandse coureurs die op het eiland Man heeft gereden, Bertus Folkertsma, neemt de YCF-motoren mee, het merk waarvan hij tegenwoordig importeur is. Iedereen mag Folkertsma ook vragen naar zijn ervaringen op het eiland Man.
Een andere oud-coureur, Johan ten Napel uit Beilen, laat ook diverse racemotoren zien, waaronder een replica van de Yamaha 250cc waarmee de Duitser Dieter Braun in de jaren zeventig successen boekte. Hij werd enkele malen wereldkampioen. De zijspannen ontbreken eveneens niet, zo zijn er uit de driewielerklasse racers uit het wereldkampioenschap, classics en Nothern Sidecar Cup. De Motorclub Assen & Omstreken besteedt aandacht aan het WK IJsspeedway, de Motocross of Nations 2027 en het NK Junior Racing.
Verder wordt een electric superbike getoond en de motor van de toekomst, een elektrisch aangedreven tweewieler.
Bijzonder zijn twee replica’s van Benelli, het merk waarop Renzo Pasolini in de 350cc en 500cc successen behaalde.
Natuurlijk ontbreekt autosport niet. Er is een formulewagen die op eigen energie rijdt. Deze is gebouwd door een studententeam van de Hanzehogeschool Groningen. Tevens staat een aantal racewagens uit de diverse klassen opgesteld die op het TT Circuit actief zijn.
Bijzonder zijn racetruck, waarbij iedereen in de cabine kan kijken.
Bij de stand van motorbond KNMV kunnen motorrijders hun motor kosteloos op geluid laten keuren.
De gebouwen van het TT Circuit Assen staan voor een deel open voor het publiek. Er worden door vrijwilligers van het TT Circuit rondleidingen gegeven door onder meer een VIP-room, het mediacentrum, de afdeling tijdwaarneming en meer vertrekken van het circuit.
De Open Dag wordt gehouden in combinatie met de dag voor Vrienden van het TT Circuit en er wordt geen entree geheven. Bezoekers kunnen zelfs hun auto, motor en fiets binnen de hekken van het circuit parkeren.
Op de foto’s:
Op de paddock zijn tal van racewagens van dichtbij te bekijken. (Foto: Ben Haarhuis)
Racetrucks zijn te zien en bezoekers mogen erin zitten. (Foto Fred Lubbers)
Albert Braam uit Hooghalen laat twee replica’s van Benelli zien, types waarmee Renzo Pasoline ooit reed. (Foto Fred Lubbers)
Bron: Vrienden TT Circuit Assen