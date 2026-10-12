AH-storing houdt klanten in Winschoten niet tegen: ‘Ik sta er eenmaal’

WINSCHOTEN – Een app die niet werkt en oude aanbiedingen op de prijskaartjes: klanten bij Albert Heijn merken maandag de landelijke storing. Toch gaan de boodschappen gewoon mee naar huis. „Ik sta er eenmaal en dan ga je niet meer weg.”
Een klant ontdekt de storing pas bij de kassa. „Ik mag graag boodschappen doen met zelfscan. En dat wil niet nu.” Als de problemen aanhouden, overweegt ze een andere supermarkt. Ook vraagt ze zich af of haar gegevens veilig zijn, gezien de informatie die klanten delen voor kortingen en spaaracties.
Een man die zelden bij Albert Heijn komt, treft juist vandaag de storing. Zijn boodschappen neemt hij mee, maar voor zijn misgelopen korting komt hij terug. „Ik ga naar de klantenservice volgende week en dan haal ik het op.”
Ook een vrouw uit Midwolda moet nog eens terug: haar boodschappenkaart van de Postcode Loterij kan niet worden gebruikt. „Dus ik moet extra ervoor terug met mijn kassabon en de kaart om mijn korting terug te krijgen.” Dat komt slecht uit. „Ik ga volgende week op vakantie.”
Bonus werkt wel
De problemen begonnen zondagmiddag na een cyberveiligheidsincident. Albert Heijn heeft verschillende systemen uit voorzorg uitgezet. Of klantgegevens zijn buitgemaakt, is niet bekend.
De gewone Bonusaanbiedingen van deze week werken wel bij de kassa, maar de digitale prijskaartjes tonen nog de acties van vorige week. Persoonlijke kortingen en spaarsystemen werken niet. Albert Heijn vraagt klanten hun kassabon te bewaren voor compensatie van gemiste persoonlijke kortingen.
Malou Vos
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