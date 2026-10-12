Coöperatieve Dividend van de Rabobank ondersteunt Kids Fun Day’s Oldambt met persoonlijke cheque

WINSCHOTEN – Voorafgaand aan de Kids Fun Day’s in de sporthal aan de Stickerlaan in Winschoten heeft de Coöperatieve Dividend van de Rabobank een bijzondere en hartverwarmende bijdrage geleverd aan de jeugd van de gemeente Oldambt. Ledenraadsleden Tjark Bos, Karin Steenhuis en Ellen Huisman overhandigden persoonlijk een cheque aan Wilma Hassinck-Bunt die al 10 jaar leiding geeft aan de Kids Fun Day’s en haar vrijwilligers.
Sierd Jongstra kon helaas niet aanwezig zijn, maar heeft zijn cheque wel beschikbaar gesteld, zodat ook zijn bijdrage volledig ten goede komt aan het evenement.
Een feestelijke dag voor de jeugd
De Kids Fun Day’s vormen inmiddels een geliefde traditie in Oldambt: een laagdrempelig evenement waar kinderen kunnen sporten, spelen, ontdekken en vooral genieten. De sporthal aan de Stickerlaan komt vol met springkussens, sportclinics, creatieve hoeken, educatie met Educatiecentrum de Bostuin en vrolijke muziek. Honderden kinderen nemen deel, begeleid door enthousiaste vrijwilligers en lokale organisaties.
De bijdrage van de Rabobank werd voorafgaand aan het evenement overhandigd, zodat de organisatie de middelen direct kon inzetten voor materialen, activiteiten en begeleiding.
Betrokkenheid vanuit de Rabobank
Met de persoonlijke cheques onderstreept de Coöperatieve Dividend van de Rabobank haar maatschappelijke betrokkenheid. De bijdragen worden gebruikt voor uitbreiding van het activiteitenaanbod en ondersteuning van de organisatie, zodat Kids Fun Day’s ook in de toekomst toegankelijk blijft voor alle kinderen in Oldambt.
Ledenraadslid Tjark Bos benadrukte het belang van dit soort initiatieven: “Je ziet hoeveel plezier en energie dit evenement brengt. Als coöperatie willen we bijdragen aan een omgeving waarin kinderen kunnen groeien, bewegen en samen plezier maken.”
Ook Karin Steenhuis en Ellen Huisman spraken hun waardering uit voor de inzet van de vrijwilligers en de impact van het evenement op de gemeenschap. Daarnaast liet Sierd Jongstra weten dat hij het evenement een warm hart toedraagt en daarom graag zijn bijdrage beschikbaar stelde, ondanks zijn afwezigheid.
Investeren in de toekomst
De Kids Fun Day’s stimuleren beweging, sociale interactie en zelfvertrouwen. Door deze gezamenlijke bijdrage helpt de Rabobank mee aan een gezonde, actieve en verbonden jeugd in Oldambt.
De organisatie achter Kids Fun Day’s reageerde dankbaar op de steun: “Met deze bijdrage kunnen we nóg meer kinderen bereiken en ons aanbod verder verbeteren. Het is geweldig om te zien dat de Rabobank onze missie ondersteunt.”
Bron: Kids Fun Day’s
Foto’s: Anita Meis