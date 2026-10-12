‘De lach van Bach’, muzikale avond in de Kloosterkerk

TER APEL – Op dinsdag 20 oktober is er in de lekenkerk een muzikale avond, onder leiding van ds. Marc. Bruinewoud. Marc zal vanaf april 2027 predikant zijn van de Kloosterkerkgemeente.
De titel van de avond is ‘De Lach van Bach’. Een korte introductie met de muziek van J.S. Bach. Een avond met muziek, maar ook humor.
Aanvang 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. Koffie en thee wordt bij binnenkomst aangeboden. De entree is vrij, bij de uitgang staan schalen voor een vrije gift.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
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Bron: Gretha Kruize