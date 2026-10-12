‘Den Haag is aan het rekenen. Het Noorden rekent op Den Haag’

GRONINGEN – Een brede coalitie van ruim twintig ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland roept het kabinet en de Tweede Kamer op om vast te houden aan de investeringen in de Nedersaksenlijn en het spoorknooppunt Zwolle–Meppel. Volgens de organisaties zijn deze spoorprojecten van nationaal belang. Ze maken nieuwe woningen, banen en economische groei mogelijk en verbinden bedrijven, werknemers en studenten beter met elkaar. Juist nu het Rijk infrastructurele investeringen opnieuw afweegt, vraagt de coalitie om verder te kijken dan de kosten van het spoor alleen.
Ruimte voor duizenden woningen en banen
Noord- en Oost-Nederland hebben Nederland veel te bieden. Van innovatieve maakindustrie en hightech tot energie, logistiek, landbouw en sterke onderwijsinstellingen. Maar om die economische mogelijkheden te benutten, zijn goede verbindingen noodzakelijk. De Nedersaksenlijn, tussen Groningen, Emmen en Twente, verbindt een economisch gebied met 1,3 miljoen inwoners en 650.000 bestaande banen. Uit onderzoek blijkt dat de spoorverbinding, in combinatie met gebiedsontwikkeling, ruimte kan bieden voor minimaal 10.000 extra woningen en 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook kan de reistijd tussen Groningen en Twente met circa 45 minuten worden verkort.
‘De vraag is niet alleen wat een spoorlijn kost, maar vooral wat Nederland ermee kan verdienen. Met
goede verbindingen komen woningen, banen, opleidingen en nieuwe investeringen binnen bereik.’
Zwolle–Meppel: toegangspoort tot het Noorden
Naast de Nedersaksenlijn vraagt de coalitie aandacht voor het spoorknooppunt Zwolle–Meppel. Vrijwel al het treinverkeer tussen Noord-Nederland en de rest van het land is afhankelijk van dezeverbinding. Storingen en vertragingen raken daarmee niet alleen reizigers, maar ook bedrijven, werknemers, studenten en onderwijsinstellingen. Verbetering van de spoorcapaciteit en betrouwbaarheid bij Meppel is essentieel voor de bereikbaarheid van het Noorden én voor de verdere ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijvigheid.
Regio investeert zelf volop
De coalitie benadrukt dat Noord-Nederland zelf eveneens verantwoordelijkheid neemt. Provincies,
gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen investeren in woningbouw, bedrijventerreinen,
innovatie en onderwijs.
Voor de Nedersaksenlijn is in de ontwerpbegroting van het Mobiliteitsfonds 2027 ruim € 2 miljard
opgenomen. Voor de verbetering van de spoor- en perroncapaciteit bij Meppel staat € 183 miljoen
gereserveerd. Daarnaast heeft de regio aanvullende middelen voor de Nedersaksenlijn aangeboden.
De organisaties vragen het kabinet en de Tweede Kamer deze afspraken als uitgangspunt te blijven
hanteren en de projecten voortvarend verder te brengen.
Investeren waar Nederland morgen kan groeien
Volgens de coalitie moeten infrastructurele investeringen niet alleen worden beoordeeld op kosten
en reizigersaantallen, maar ook op hun bijdrage aan woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs en
het nationale verdienvermogen.‘We hebben ruimte, bedrijven, kennis en mensen die willen bouwen aan de toekomst van Nederland. De verbindingen bieden de kansen die we, Nederlanders, verdienen.’
Met de gezamenlijke brief nodigen de organisaties het kabinet en de Tweede Kamer uit om samen
verder te werken aan een investeringsagenda waarin bereikbaarheid en economische ontwikkeling
elkaar versterken.
Bron: VNO-NCW MKB Noord