Diesel gestolen bij sloopterrein voormalige Aldi Veendam

VEENDAM – Afgelopen weekend hebben onbekenden diesel gestolen op het sloopterrein van de voormalige Aldi in Veendam. Zowel een dieseltank als de brandstoftank van een graafmachine werden opengebroken en leeggehaald.
Het bedrijf B. Reer Sloop- en Grondwerken BV uit Winschoten, dat de sloopwerkzaamheden uitvoert, hoopt dat omwonenden mogelijk iets hebben gezien of camerabeelden hebben waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn.
Het bedrijf roept bewoners op zich te melden wanneer zij afgelopen weekend iets verdachts hebben waargenomen of informatie hebben die kan helpen bij het achterhalen van de daders.
Ook beelden van beveiligingscamera’s of deurbelcamera’s in de omgeving van het voormalige Aldi-pand kunnen waardevolle aanwijzingen opleveren.
Bron: Parkstadveendam.nl