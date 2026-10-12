Echtpaar Pankras viert 60 jarig huwelijksjubileum

VEENDAM – Het echtpaar Pankras uit Veendam viert vandaag een bijzondere mijlpaal. Jan (86) en Nel (81) Pankras zijn maar liefst 60 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dit diamanten huwelijk bracht locoburgemeester Henk Jan Schmaal vanmiddag een bezoek aan het echtpaar om hen namens de gemeente Veendam te feliciteren.
Afgelopen zaterdag vierde het echtpaar, samen met een kleine groep genodigden, het jubileum al in Parkzicht in Veendam.
Jan en Nel leerden elkaar kennen in Akersloot in Noord-Holland. Nel werkte onder meer bij de gemeente Akersloot, een bank en de kinderbescherming. Jan was werkzaam in de administratie bij een aannemingsbedrijf en maakte later de overstap naar de Rijksoverheid. Hij werkte ongeveer dertig jaar bij Justitie, onder andere in Amsterdam en Haarlem.
Op verzoek van de zus van Nel besloot het echtpaar naar Veendam te verhuizen. Hun vorige woning was echter al verkocht, terwijl hun nieuwe appartement in De Draverij aan het Museumplein nog in aanbouw was. Daarom verbleven Jan en Nel tijdelijk in Wildervank. In december 2023 konden ze uiteindelijk hun nieuwe appartement in Veendam betrekken.
Het echtpaar heeft geen kinderen en heeft altijd een actief leven geleid. Nel houdt onder meer van wandelen, fietsen, zingen en lezen. Voor Jan waren vooral sporten, fietsen en hardlopen belangrijke bezigheden.
Tijdens het bezoek werd ook gevraagd naar het geheim van zestig jaar huwelijk. Volgens het echtpaar horen daar natuurlijk ook weleens tegenslagen bij. Hun nuchtere advies om het samen zo lang vol te houden: gewoon af en toe even ademhalen.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Willem van der Werf