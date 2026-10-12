Gewonde bij aanrijding N33 Meeden

MEEDEN, N33 – Bij een aanrijding op de N33 ter hoogte van Meeden is vanmiddag een persoon gewond geraakt.
Rond 13.50 uur botsten op de N33, ter hoogte van Meeden, twee auto’s tegen elkaar. Hierbij was een auto met Duits kenteken betrokken. De bestuurder daarvan is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend.
Bij de aanrijding raakte de vangrail beschadigd. De rechter rijstrook is afgesloten, zodat Rijkswaterstaat herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.
Bron: Peter Panneman