DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Papenburg
Op het treinstation van Papenburg is vrijdag om 9.20 uur een 44 jarige Duitser aangehouden. De man werd gezocht voor het rijden onder invloed. Hij had nog een geldstraf van 700 euro openstaan. Omdat hij het bedrag niet kon voldoen werd hij naar een gevangenis gebracht. Daar mag hij zeven dagen verblijven.
Bunde
Tijdens een controle van een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland viel om 3.20 uur in de nacht van zaterdag op zondag een 20 jarige passagier door de mand. De man probeerde met een vals reisdocument Duitsland binnen te komen. Hij zei dat hij de Bulgaarse nationaliteit had, maar ik werkelijkheid komt hij uit Iran. De Duitse douane heeft hem teruggestuurd naar Nederland. Hij mag over een periode van drie jaar Duitsland niet weer in. Het valse paspoort is in beslag genomen.