Lionsclub Veendam laat schrijftalent schitteren op de IKC Mgr. Bekkers

VEENDAM – De leerlingen van de IKC Mgr. Bekkers in Veendam hebben in september volop geschreven, getekend en verhalen bedacht dankzij het programma ‘De Schoolschrijver’, dat door de Lionsclub Veendam aan de school is geschonken. Met software voor het digibord en een praktische handleiding voor leerkrachten werden alle leerlingen uitgedaagd om hun creativiteit te gebruiken. Met succes: iedereen deed enthousiast mee.
De filmpjes en aanwijzingen op het digibord brachten de opdrachten op een aansprekende manier tot leven. Tijdens lessen in groep 4 en groep 6 was duidelijk te zien hoe de kinderen in een prettige sfeer en met veel enthousiasme aan het werk gingen. In groep 6 stond het verschil tussen fictie en non-fictie centraal. Na een heldere uitleg en voorbeelden uit de klas gingen de leerlingen zelf aan de slag.
Van verhaalopbouw tot stripverhaal
In groep 4 draaide de les ‘Zin in verzinnen’ om de opbouw van een verhaal: er is een persoon, die persoon wil iets onmogelijks, een vriend helpt en uiteindelijk wordt het probleem opgelost. De kinderen brachten deze vertelstructuur ook in beeld, waardoor stripverhalen ontstonden. Een veel gekozen hoofdpersoon was een tomaat met uiteenlopende emoties. Een leerling wist die emoties treffend uit te leggen én te tekenen.
Feestelijke afsluiting voor 200 kinderen
De intensieve schrijfperiode werd feestelijk afgesloten en sloot naadloos aan op de Kinderboekenweek. Bij de bijeenkomst waren 200 kinderen uit groep 3 tot en met 8 van beide locaties van de IKC Mgr. Bekkers aanwezig, samen met hun leerkrachten. Twee enthousiaste leerkrachten presenteerden het werk van de kinderen, lazen verhalen voor en lieten tekeningen zien. In iedere groep ontving een winnaar een Gouden Griffel. De leerling met de mooiste tekeningen bij een verhaal werd beloond met een Gouden Penseel en een oorkonde.
Bron: Lionsclub Veendam