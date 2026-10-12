Man gewond na mogelijke beroving, politie doet onderzoek

TER APEL – Op zondagavond 11 oktober is een man gewond is aangetroffen aan de A.G. Wildervanckweg in Ter Apel. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, mogelijk werd hij slachtoffer van een beroving waarbij gestoken is. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.
Agenten kregen rond 17.30 uur melding van een situatie aan de A.G. Wildervanckweg. Daar liep een man langs de weg die gewond bleek te zijn.
Slachtoffer met steekwond
Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar op basis van de verwonding is het vermoeden dat de man slachtoffer is geworden van een steekincident. De man was aanspreekbaar, er werd medische hulpverlening voor hem geregeld en hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om een 35-jarige man uit Ter Apel.
Mogelijk beroofd
De politie doet onderzoek wat er precies is gebeurd. Mogelijk zou het slachtoffer beroofd zijn van zijn schoenen (groen met wit, van het merk Nike Air Max) en zijn telefoon. Dit zou tussen 16.30 en 17.30 uur gebeurd moeten zijn. De exacte locatie is onduidelijk, maar de verdachten zijn daarna richting het centrum van Ter Apel gevlucht. Het lijkt te gaan om drie mannen, die zwarte kleding droegen, vermoedelijk van het merk Lacoste. Uiteraard is er direct in de nabije omgeving gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet meer aangetroffen.
Politie zoekt getuigen
De politie komt graag in contact met mensen die meer weten of iets gezien hebben. Heeft u op zondagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Wildervanckweg? Heeft u de verdachten mogelijk gezien vlak voor of na het incident? Heeft u bijvoorbeeld iemand zien lopen met deze schoenen? Of woont u in de buurt en beschikt u over camerabeelden waar het incident of de verdachten op staan? Neem contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800 – 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. U kunt uw informatie ook via het tipformulier delen.
Bron: Politie Groningen