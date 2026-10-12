Najaarsconcert Jeduthun en Chaverim 

MUSSELKANAAL – Op zondag 25 oktober om 15.00 uur geven muziekvereniging Jeduthun uit Sellingen en Vocaal Ensemble Chaverim uit Musselkanaal samen een najaarsconcert in de Antoniuskerk in Musselkanaal.
Beide verenigingen brengen een eigen muzikaal programma. Daarnaast voeren we gezamenlijk de indrukwekkende Missa Brevis op van Jacob de Haan uit Sellingen. Het belooft een indrukwekkende muzikale ontmoeting te worden, met muziek van een componist die wereldwijd wordt gespeeld en in onze omgeving toch net even bijzonder klinkt
Kaarten kunnen alvast worden gereserveerd via chaverimmusselkanaal@gmail.com.
Bron: Jeduthun