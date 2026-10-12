Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn wekelijks actief om de damsport te promoten en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek, met als kerntaken de jeugdafdeling, senioren, deelname aan de Nationale Competitie en niet onbelangrijk de “trainingsgroep”. Daarnaast dragen de leden van Damclub Winschoten hun “steentje bij” aan de PPK, EK in Beilen, Crea-uurtje in woonzorglocatie De Tjamme in Beerta, Kids Fun Day’s Oldambt en worden fysieke damlessen verzorgd op basisscholen in de gemeente Oldambt, met begin volgend jaar als “kers op de taart” het scholendamtoernooi voor basisschoolleerlingen.

Jeugdafdeling bibliotheek Winschoten

Het begint op de woensdagmiddag in bibliotheek Winschoten, waar de jeugdafdeling, in de “cursusruimte” haar domicilie heeft. Van 14:00 uur tot 16:00 uur kunnen de basisschoolleerlingen op voor een damdiploma. Daarnaast wordt de theorie inzichtelijk gemaakt op het demonstratiebord. Tenslotte worden onderlinge partijen afgewerkt. Dit hele gebeuren is, sinds oktober 2022, een samenwerking tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Senioren A-groep

Woensdagavond komen de senioren in actie in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. De wedstrijden beginnen om 19:00 uur onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1” oftewel 40 basisminuten + 1 bonusminuut per zet. Na afloop wordt de meerderheid van de partijen onderworpen aan een leerzame analyse.

Nationale Competitie

Damclub Winschoten neemt met een 8-tal deel in de 2e klasse A van de KNDB en met een 6-tal aan de nieuw opgezette 3e klasse.

Trainingsgroep

Op vrijdagavond komen de leden van de “trainingsgroep” in actie, eveneens in de Bovenburen. Tussen de 10 en 15 leden nemen wekelijks deel aan de “Trainingsgroep”, die begint met ongeveer 45 minuten theorie op het demonstratiebord om daarna een onderlinge partij te spelen.

PPK

Vanaf woensdag 30 september tot eind december nemen maar liefst 21 spelers deel aan het Persoonlijk Provinciaal Gronings Kampioenschap (PPK) dammen. Namelijk 10 spelers in de hoofdklasse en 11 spelers in de 1e klasse. Onder auspiciën van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) treffen alle deelnemers elkaar één keer, volgens het zogenaamde rondtoernooi. Damclub Winschoten neemt hier met 5 spelers aan deel, namelijk

MF Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse. Egbert Wierenga uit Scheemda,

Jan Starke uit Oude Pekela, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Johan Tuenter uit Westerlee in de 1e klasse. De wedstrijden worden deze periode afgewerkt op de clubavond van Roden/Leek op de dinsdagavond, Damclub Winschoten, op de woensdagavond, DV Warffum op de donderdagavond en bij Damgenootschap Het Noorden in Groningen op de vrijdagavond.

EK Beilen

Onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond wordt van 10 t/m 16 oktober wordt het EK dammen afgewerkt in de foyer van de VOLTA school in het Drentse Beilen.

MF Jakob Pronk uit Winschoten neemt hier aan deel. Zondag 18 oktober komen

Egbert Wierenga uit Scheemda en Jan Starke uit Oude Pekela in actie bij het EK Blitz.

Het bijbehorende speeltempo bedraagt dan “Fischer 3 + 2”, oftewel

3 basis minuten + 2 bonusseconden per zet.

Crea-uurtje woonzorglocatie De Tjamme in Beerta

Om de 14 dagen nemen enkele leden van Damclub Winschoten deel aan het “crea-uurtje” in woonzorglocatie De Tjamme in Beerta. Daar worden de bewoners de gelegenheid geboden een partijtje te dammen tegen leden van de damclub.

Kids Fun Day’s Oldambt

Van 13 t/m 15 oktober vindt in sporthal Winschoten aan de Mr. D.U. Stikkerlaan, ter ere van het 10-jarig jubileum, de “Kids Fun Day’s Oldambt” plaats. In deze herfstvakantie worden diverse activiteiten aangeboden voor de basisschoolleerlingen. Ook hier neemt de crew van Damclub Winschoten aan deel en staat samen Schaakclub van der Linde uit Winschoten op het zogenaamde denksportplein om beide denksporten onder de aandacht van de jeugd te brengen. Op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag start het evenement om 13:30 uur tot 16:30 uur.

Damlessen op basisscholen in gemeente Oldambt

Tenslotte verzorgen een drietal leden van Damclub Winschoten damlessen op een 10-tal basisscholen in de gemeente Oldambt. Deze damlessen vallen onder de noemer “Tijd voor Toekomst” als onderdeel van het provinciaal programma. De lessen beginnen sowieso met het onder de loep nemen van de spelregels om daarna met oefenpartijtjes en de nodige theorie het dammen inzichtelijk te maken.

13e Scholendamtoernooi

In januari 2027 staat het 13e scholendamtoernooi van de Regio Oost-Groningen op de planning. Het begint op woensdagmiddag 13 januari met groep 3 t/m 6 de welpen en woensdagmiddag 27 januari groep 7/8 de pupillen. Evenals vorig jaar fungeert het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor. Hiervoor zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar alle basisscholen in de gemeente Pekela, voormalige gemeente Westerwolde en de gemeente Oldambt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit onderkomen is overigens een samenwerking tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke damclub.

Dag van het Park in Winschoten en OPA markt in Oude Pekela

Tenslotte wordt jaarlijks nog deelgenomen aan de “Dag van het Park” in Winschoten en aan de zogenaamde Oude Pekela Actiemarkt (in de volksmond de OPA markt) Deze activiteiten lenen zich overigens uitstekend om de damsport te promoten.

Nieuws Damclub Winschoten

De leden van Damclub Winschoten zijn wekelijks actief om de damsport te promoten en onder de aandacht te brengen bij een breed publiek, met als kerntaken de jeugdafdeling, senioren, deelname aan de Nationale Competitie en niet onbelangrijk de “trainingsgroep”. Daarnaast dragen de leden van Damclub Winschoten hun “steentje bij” aan de PPK, EK in Beilen, Crea-uurtje in woonzorglocatie De Tjamme in Beerta, Kids Fun Day’s Oldambt en worden fysieke damlessen verzorgd op basisscholen in de gemeente Oldambt, met begin volgend jaar als “kers op de taart” het scholendamtoernooi voor basisschoolleerlingen.

Jeugdafdeling bibliotheek Winschoten

Het begint op de woensdagmiddag in bibliotheek Winschoten, waar de jeugdafdeling, in de “cursusruimte” haar domicilie heeft. Van 14:00 uur tot 16:00 uur kunnen de basisschoolleerlingen op voor een damdiploma. Daarnaast wordt de theorie inzichtelijk gemaakt op het demonstratiebord. Tenslotte worden onderlinge partijen afgewerkt. Dit hele gebeuren is, sinds oktober 2022, een samenwerking tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Senioren A-groep

Woensdagavond komen de senioren in actie in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. De wedstrijden beginnen om 19:00 uur onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1” oftewel 40 basisminuten + 1 bonusminuut per zet. Na afloop wordt de meerderheid van de partijen onderworpen aan een leerzame analyse.

Nationale Competitie

Damclub Winschoten neemt met een 8-tal deel in de 2e klasse A van de KNDB en met een 6-tal aan de nieuw opgezette 3e klasse.

Trainingsgroep

Op vrijdagavond komen de leden van de “trainingsgroep” in actie, eveneens in de Bovenburen. Tussen de 10 en 15 leden nemen wekelijks deel aan de “Trainingsgroep”, die begint met ongeveer 45 minuten theorie op het demonstratiebord om daarna een onderlinge partij te spelen.

PPK

Vanaf woensdag 30 september tot eind december nemen maar liefst 21 spelers deel aan het Persoonlijk Provinciaal Gronings Kampioenschap (PPK) dammen. Namelijk 10 spelers in de hoofdklasse en 11 spelers in de 1e klasse. Onder auspiciën van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) treffen alle deelnemers elkaar één keer, volgens het zogenaamde rondtoernooi. Damclub Winschoten neemt hier met 5 spelers aan deel, namelijk

MF Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse. Egbert Wierenga uit Scheemda,

Jan Starke uit Oude Pekela, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Johan Tuenter uit Westerlee in de 1e klasse. De wedstrijden worden deze periode afgewerkt op de clubavond van Roden/Leek op de dinsdagavond, Damclub Winschoten, op de woensdagavond, DV Warffum op de donderdagavond en bij Damgenootschap Het Noorden in Groningen op de vrijdagavond.

EK Beilen

Onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond wordt van 10 t/m 16 oktober wordt het EK dammen afgewerkt in de foyer van de VOLTA school in het Drentse Beilen.

MF Jakob Pronk uit Winschoten neemt hier aan deel. Zondag 18 oktober komen

Egbert Wierenga uit Scheemda en Jan Starke uit Oude Pekela in actie bij het EK Blitz.

Het bijbehorende speeltempo bedraagt dan “Fischer 3 + 2”, oftewel

3 basis minuten + 2 bonusseconden per zet.

Crea-uurtje woonzorglocatie De Tjamme in Beerta

Om de 14 dagen nemen enkele leden van Damclub Winschoten deel aan het “crea-uurtje” in woonzorglocatie De Tjamme in Beerta. Daar worden de bewoners de gelegenheid geboden een partijtje te dammen tegen leden van de damclub.

Kids Fun Day’s Oldambt

Van 13 t/m 15 oktober vindt in sporthal Winschoten aan de Mr. D.U. Stikkerlaan, ter ere van het 10-jarig jubileum, de “Kids Fun Day’s Oldambt” plaats. In deze herfstvakantie worden diverse activiteiten aangeboden voor de basisschoolleerlingen. Ook hier neemt de crew van Damclub Winschoten aan deel en staat samen Schaakclub van der Linde uit Winschoten op het zogenaamde denksportplein om beide denksporten onder de aandacht van de jeugd te brengen. Op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag start het evenement om 13:30 uur tot 16:30 uur.

Damlessen op basisscholen in gemeente Oldambt

Tenslotte verzorgen een drietal leden van Damclub Winschoten damlessen op een 10-tal basisscholen in de gemeente Oldambt. Deze damlessen vallen onder de noemer “Tijd voor Toekomst” als onderdeel van het provinciaal programma. De lessen beginnen sowieso met het onder de loep nemen van de spelregels om daarna met oefenpartijtjes en de nodige theorie het dammen inzichtelijk te maken.

13e Scholendamtoernooi

In januari 2027 staat het 13e scholendamtoernooi van de Regio Oost-Groningen op de planning. Het begint op woensdagmiddag 13 januari met groep 3 t/m 6 de welpen en woensdagmiddag 27 januari groep 7/8 de pupillen. Evenals vorig jaar fungeert het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor. Hiervoor zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar alle basisscholen in de gemeente Pekela, voormalige gemeente Westerwolde en de gemeente Oldambt uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit onderkomen is overigens een samenwerking tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke damclub.

Dag van het Park in Winschoten en OPA markt in Oude Pekela

Tenslotte wordt jaarlijks nog deelgenomen aan de “Dag van het Park” in Winschoten en aan de zogenaamde Oude Pekela Actiemarkt (in de volksmond de OPA markt) Deze activiteiten lenen zich overigens uitstekend om de damsport te promoten.

Bron: Geert Lubberink