Ontdek, bouw en creëer in het eLAB van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Nieuwe workshops in het eLAB van Bibliotheek Veendam ontdekken kinderen hoe leuk techniek, creativiteit en digitale vaardigheden kunnen zijn. Iedere maand staan twee inspirerende workshops op het programma waarin kinderen spelenderwijs leren ontwerpen, bouwen, programmeren en experimenteren.
Programma – november en december
Programmeren? Ontdek Compulingo! Woensdag 4 november | 14.30 – 15.30 uur
Benieuwd hoe programmeren werkt? Maak tijdens deze eLAB-workshop kennis met Compulingo, een online programma waarmee je stap voor stap de eerste beginselen van programmeren ontdekt. Extra bijzonder: de ontwikkelaar van Compulingo is zelf aanwezig en laat zien hoe het programma werkt. Gratis – vooraf aanmelden verplicht. Ouders of verzorgers zijn bij de start aanwezig voor het aanmaken en activeren van een gratis account.
Bouw je eigen achtbaan! Woensdag 18 september | 14.30 – 15.30 uur
Hou jij van snelheid, bochten en coole constructies? In deze spannende workshop ga je samen met anderen je eigen mini-achtbaan bouwen! Met rails, bochten en spannende hellingen maak je een ritje dat echt werkt. Gratis – vooraf aanmelden verplicht.
Ontwerp je eigen Sinterklaas mok met AI! Woensdag 2 december | 14.30 – 16.00 uur
Wil jij een superpersoonlijke mok maken met een unieke Sinterklaas-afbeelding die niemand anders heeft? In deze creatieve workshop gebruik je een AI-beeldgenerator om je eigen ontwerp te maken, Vooraf aanmelden verplicht.
Maak je eigen Kersthit met AI! Woensdag 16 december | 14.30 – 15.30 uur
Altijd al je eigen kerstlied willen schrijven? In deze workshop gebruik je een slimme AI-tool om een uniek kerstnummer te maken – van tekst tot melodie. Gratis – vooraf aanmelden verplicht.
Alle workshops vinden plaats in het eLAB van Bibliotheek Veendam en zijn geschikt voor nieuwsgierige kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Ervaring is niet nodig; enthousiasme om te ontdekken is voldoende.
Meer informatie en aanmelden via www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron en foto’s: Erik Hulst/Biblionet