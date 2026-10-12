Pekelder Poëzieavond met Theo Zwinderman, Sandra Verboog-Koster en Lilian Zielstra

OUDE PEKELA – Liefhebbers van poëzie kunnen binnenkort terecht bij de Pekelder Poëzieavond. Tijdens deze avond dragen Theo Zwinderman, Sandra Verboog-Koster en Lilian Zielstra voor uit eigen werk. Drie dichters met ieder een eigen stijl, verbonden met Pekela.
Theo Zwinderman werkt als beeldend kunstenaar vanuit Veendam. Hij maakt portretten in opdracht en vrij werk en schrijft daarnaast gedichten en verhalen.
Sandra Verboog-Koster werd geboren in Oude Pekela. Ze begon met het schrijven van gedichten toen haar vader ongeneeslijk ziek werd. Het schrijven hielp haar om haar gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
Lilian Zielstra is dichter en schrijver. Ze was stadsdichter van Groningen en publiceerde meerdere dichtbundels, waaronder Specimen en Mijn dochter draagt een steen. Haar werk werd verschillende keren genomineerd voor literaire prijzen.
Tijdens de Pekelder Poëzieavond krijgen bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met het werk van de drie dichters en te luisteren naar hun voordrachten. De avond is toegankelijk voor iedereen die van poëzie houdt of graag eens kennis wil maken met het werk van dichters uit de regio.
Pekelder Poëzieavond
Maandag 19 oktober
19.30 – 21.00 uur
Bibliotheek Oude Pekela
Entree is gratis. Aanmelden kan via de website groningsebibliotheken.nl/oudepekela of via de balie.
Bron: Lilian Zielstra