Schotse komedie The Incomer te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandagavond 19 oktober vertoont Filmhuis vanBeresteyn de Schotse film The Incomer. De komedie, geïnspireerd door Schotse folklore, speelt zich af op een afgelegen eiland waar een broer en zus hun eigen bestaan leiden.
Hun rustige leven wordt verstoord wanneer een jonge gemeenteambtenaar naar het eiland komt. Zijn komst leidt tot een komische confrontatie tussen de eilandbewoners en de buitenstaander. Wat begint als een botsing tussen twee werelden krijgt gaandeweg ook een onverwacht emotionele kant.
The Incomer is een eigenzinnige film waarin humor, het ruige eilandleven en Schotse folklore samenkomen.
Datum: maandag 19 oktober 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn