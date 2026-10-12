Treant zet volgende stap in digitaal contact met patiënten

EMMEN – Vanaf 2 november breidt Treant het digitale contact met patiënten verder uit. Via het patiëntenportaal mijnTreant kunnen patiënten eenvoudig een bericht sturen aan hun polikliniek. Vragen die vóór 14.00 uur binnenkomen, krijgen dezelfde werkdag reactie. Daarnaast zijn de poliklinieken van Treant telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 11.00 uur.
Met de uitbreiding van digitaal contact wil Treant patiënten sneller en beter helpen. Via mijnTreant kunnen patiënten eenvoudig een bericht sturen naar hun polikliniek. Veel vragen kunnen daardoor sneller worden beantwoord.
Succesvolle proef bij Cardiologie
Een proef bij de polikliniek Cardiologie liet zien dat deze werkwijze goed werkt. Patiënten konden 24 uur per dag via mijnTreant een vraag stellen. Telefonisch was de polikliniek bereikbaar van 08.30 tot 11.00 uur. Deze aanpak bleek prettig voor patiënten. Zij konden hun vraag stellen op een moment dat het hen uitkwam en kregen sneller antwoord.
Tegelijkertijd konden medewerkers digitale vragen beter over de dag verdelen. Hierdoor ervaren zij meer rust en overzicht in hun werk. Dat zorgt ervoor dat er meer tijd en aandacht overblijft voor de zorg en begeleiding van patiënten.
Telefonisch contact blijft mogelijk
Voor patiënten die niet digitaal vaardig zijn of voor wie telefonisch contact noodzakelijk is, blijft bellen gewoon mogelijk. Ook wanneer een vraag niet kan wachten tot de volgende werkdag en direct overleg nodig is, kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met hun polikliniek. Voor enkele poliklinieken blijft de huidige telefonische bereikbaarheid ongewijzigd.
Door digitale mogelijkheden slim in te zetten, ontstaat meer ruimte voor zorg. Zo kunnen we patiënten goed blijven helpen en houden we de zorg toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft.
Bron: Treant