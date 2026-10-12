Van paddenstoelen speuren tot egelhuisjes timmeren: beleef de herfst in Westerwolde

VLAGTWEDDE, SMEERLING – De herfst is misschien wel het mooiste seizoen om de natuur in te trekken. De bossen kleuren goudgeel, paddenstoelen schieten uit de grond en dieren bereiden zich voor op de winter. Natuurmonumenten organiseert in oktober en november verschillende activiteiten in het Dal van de Ruiten Aa in Westerwolde. Van spannende OERRR-avonturen voor kinderen tot sfeervolle wandelingen voor volwassenen. Trek je laarzen aan en ga mee op ontdekkingstocht!
Herfstvakantie: op zoek naar paddenstoelen
Wat groeit daar tussen de bladeren? En waarom hebben sommige paddenstoelen zulke bijzondere namen? Tijdens de OERRR Paddenstoelenexpeditie op woensdag 14 oktober gaan kinderen op speurtocht door het Metbroekbos. Een avontuurlijke ontdekkingstocht langs de verborgen schatten van het herfstbos.
Ook voor wandelliefhebbers is er volop gelegenheid om van de herfst te genieten. Op zondag 18 oktober staat een herfstwandeling bij Vlagtwedde op het programma. Op zondag 25 oktober volgt een paddenstoelenwandeling in Smeerling. Ontdek samen met een gids de wonderlijke wereld van zwammen, elfenbankjes en misschien zelfs een heksenkring!
Beleef de magie van de volle maan
Hoe klinkt het bos wanneer de zon ondergaat? Op maandag 26 oktober en dinsdag 24 november organiseert Natuurmonumenten een vollemaanwandeling in Smeerling. Wandel door het donkere beekdal, luister naar de geluiden van de nacht en ervaar de bijzondere sfeer van de natuur na zonsondergang.
Zelf aan de slag met OERRR
In november kunnen kinderen ook zelf de handen uit de mouwen steken. Op zondag 15 november gaan ze bij Gasterij Natuurlijk Smeerling egelhuisjes timmeren. Ze leren waarom egels een veilige schuilplaats nodig hebben en bouwen een huisje dat ze mee naar huis mogen nemen.
Op zondag 29 november staat een OERRR-winterwandeling op het programma. Samen ontdekken kinderen hoe het landschap verandert wanneer de winter dichterbij komt. Speuren, kijken, voelen en luisteren: ook in de koudere maanden valt er buiten van alles te beleven!
Meld je aan: vol = vol!
Of je nu graag wandelt, nieuwsgierig bent naar het leven in het bos of samen met je kinderen iets bijzonders wilt beleven: er is deze herfst voor iedereen iets te ontdekken.
Meld je op tijd aan, want het aantal plekken per excursie is beperkt. Vol = vol!
Praktische informatie
Alle activiteiten vinden plaats in het Dal van de Ruiten Aa in Westerwolde, bij Smeerling of Vlagtwedde. Trek stevige schoenen aan en kies kleding die past bij het weer. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
Bekijk het volledige programma, de exacte startlocaties en beschikbare plekken op de website van Natuurmonumenten.
Bron: Aimée Otte