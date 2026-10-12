Vriendenbijeenkomst Fraeylemaborg: adellijk tafelen in de Gouden Eeuw

SLOCHTEREN – Wat stond er vier eeuwen geleden op tafel bij een adellijke Groningse familie? Tijdens de Vriendenbijeenkomst van de Fraeylemaborg op zaterdag 24 oktober vertelt historicus en archivaris Redmer Alma over Occa Johanna Ripperda (1619-1686) en haar bijzondere kookboek met circa duizend recepten. Een kijkje in de keuken van de Gouden Eeuw, waarbij ook iets te proeven valt.
Occa Ripperda was een Groningse adellijke vrouw die een omvangrijk kookboek naliet. De recepten geven een bijzonder beeld van de eetgewoonten en culinaire voorkeuren van de adel in de zeventiende eeuw. Seizoensgebonden groenten gingen er samen met specerijen en andere ingrediënten die van ver kwamen.
Tijdens zijn lezing ‘Adellijk eten in de Gouden Eeuw met Occa Ripperda’ neemt Redmer Alma de bezoekers mee in het levensverhaal van Ripperda en de wereld achter haar recepten. De culinaire reis voert door de Nederlanden, Noord-Duitsland en Scandinavië. Uiteraard wordt ook een aantal historische smaken aan het publiek gepresenteerd.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg. De vereniging bestaat inmiddels meer dan 25 jaar en draagt bij aan de instandhouding en ontwikkeling van het landgoed. Dankzij bijdragen van de Vrienden zijn er de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd zoals de aanschaf van een robotmaaier en het vernieuwen van de beschoeiing in het park. Ook werd bijgedragen aan historische kostuums en het stripboek Spoekie, met bijbehorende speurtocht door de borg.
De Vriendenbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 24 oktober. De inloop begint om 10.00 uur. De lezing vindt plaats na het algemene gedeelte. Niet-leden zijn van harte welkom, maar dienen zich vooraf aan te melden via vrienden@fraeylemaborg.nl. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie over de Vriendenbijeenkomst en het programma is te vinden in de agenda op fraeylemaborg.nl.
Foto’s:
1. Fraeylemaborg: Fotografie Wilco van der Laan
2. Pannenkoekenrecept van Occa Ripperda. Foto Redmer Alma
3. Gerecht. Fotografie Jacqueline Jellema
Bron: Vriendenvereniging Landgoed Fraeylemaborg