Vriendenbijeenkomst Fraeylemaborg: adellijk tafelen in de Gouden Eeuw

Vandaag droog met zonnige perioden, morgen bewolking en af en toe regen

Maandag Vanochtend lost de eventuele ochtendmist snel op. In het noorden is er vanochtend nog wat meer bewolking aanwezig en kan er heel lokaal eerst nog een enkel buitje vallen, maar al snel wordt het overal droog. Vanmiddag klaart het verder op en zijn er prima zonnige perioden over Oost-Groningen. De temperatuur komt uit op een graad of 13°C tot 14°C. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind van 2 tot 3 Bft. Pas in de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag raakt het geheel bewolkt en valt er in onze streek plaatselijk wat lichte regen of motregen. In ons noordoosten koelt het af naar een minimumtemperatuur van rond de 7°C. De zuidenwind waait matig met 3 Bft.

Dinsdag Morgen, dinsdag 13 oktober, verloopt grijs en wisselvallig. De gehele dag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd lichte regen of motregen over de streek. Ondanks het grijze weer wordt er zachte lucht aangevoerd en stijgt de middagtemperatuur naar zo’n 18°C. De wind waait matig uit het zuidwesten, 3 tot 4 Bft. Pas in de loop van de dinsdagavond trekt de neerslag in het oosten weg, waarna het opklaart en de wind ruimt naar het westen.

Tip van de redactie: Maak vanmiddag vooral gebruik van de zonnige en droge perioden voor een mooie herfstwandeling!