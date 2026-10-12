Zangdienst in de Wedderwegkerk in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op zondag 25 oktober 2026 wordt om 16.30 uur een zangdienst gehouden in de Wedderwegkerk in Oude Pekela. Iedereen die van zingen en muziek houdt, is van harte welkom.
Aan deze dienst werkt het gospelkoor Semaja uit Winschoten mee. Dit koor, bestaande uit zo’n twintig enthousiaste zangers, brengt aansprekende liederen over geloof, hoop en liefde ten gehore.
Samen zingen staat deze middag centraal. Onder begeleiding van organist Adriaan Mollema is er volop gelegenheid om zelf mee te zingen. Er klinken bekende, vertrouwde liederen uit onder andere de bundel van Johannes de Heer, aangevuld met liederen uit andere bekende bundels. Zo komen koorzang en samenzang op een mooie manier samen. De dienst wordt geleid door ds. Simone van de Vrie.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze muzikale en inspirerende zangmiddag mee te beleven. De toegang is gratis.
Datum: zondag 25 oktober 2026
Aanvang: 16.30 uur
Locatie: Wedderwegkerk, Oude Pekela
Toegang: gratis
Bron: Protestantse Gemeente Oude Pekela