Corona vaccinaties gestart bij WVV Winschoten

WINSCHOTEN – De najaarsronde voor de coronaprik is van start gegaan
Mensen die een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden door corona kunnen een afspraak maken bij de GGD. De prik wordt 353 GGD-priklocaties in heel Nederland gegeven. Zo ook in de kantine van WVV in Winschoten.
Mensen van 70 jaar en ouder ontvangen voor 15 oktober een uitnodigingsbrief van het RIVM. Degenen van 70 jaar en ouder die vorig jaar een coronaprik bij de GGD kregen en toestemming gaven om hun gegevens te delen, krijgen in deze brief meteen een voorstel voor een afspraak. Andere 70-plussers kunnen zelf een afspraak maken.
Mensen jonger dan 70 jaar die vanwege een ziekte of aandoening tot een risicogroep behoren, kunnen de coronaprik ook halen. Zij ontvangen geen uitnodigingsbrief, maar kunnen zelf een afspraak maken. Mensen jonger dan 70 jaar kunnen de coronaprik-check gebruiken om na te gaan of de coronaprik voor hen wordt aanbevolen.
Een afspraak maken, wijzigen of annuleren kan tot en met 27 november via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
Foto’s: Frans Kroon