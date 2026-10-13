Dick Prins (80) en tennispartner Klaas Jan strijden bijna twee uur bij Double Trouble van LTC Oude Pekela

OUDE PEKELA – Leeftijd is maar een getal. Dat bewees de 80-jarige Dick Prins dinsdagavond 13 oktober bij LTC Oude Pekela. Samen met zijn tennispartner Klaas Jan speelde hij om 19.15 uur zijn eerste wedstrijd van het Klaverblad Double Trouble-toernooi 2026. Na een spannende partij van bijna twee uur moesten de beide tennissers uiteindelijk hun meerdere erkennen in de tegenstanders.

De wedstrijd kende een spannend verloop. Dick en Klaas Jan begonnen sterk en wonnen de eerste set met 6-4. In de tweede set trokken hun tegenstanders met 4-6 aan het langste eind, waardoor een beslissende supertiebreak noodzakelijk werd.

Ook daarin bleef het spannend tot de laatste punten. Uiteindelijk verloren Dick en Klaas Jan de supertiebreak met 8-10 en ging de overwinning naar hun tegenstanders.

Meer dan alleen een actieve tennisser

De betrokkenheid van Dick Prins bij LTC Oude Pekela gaat verder dan zijn eigen wedstrijden. Hij heeft binnen de vereniging mede diverse tennisactiviteiten op touw gezet en daarmee bijgedragen aan het verenigingsleven.

Zo is hij betrokken bij het wintertennis en het maandagavondtennis voor heren uit Oude Pekela. Ook de toss avonden op woensdag behoren tot de activiteiten die het voor leden mogelijk maken om regelmatig met elkaar de baan op te gaan.

Dergelijke initiatieven zijn belangrijk voor een tennisvereniging. Ze bieden leden extra speelmogelijkheden, bevorderen het onderlinge contact en dragen bij aan de gezelligheid binnen de club. De inzet van leden die dergelijke activiteiten helpen organiseren, vormt dan ook een waardevolle bijdrage aan het verenigingsleven.

Twee grote toernooien per jaar

LTC Oude Pekela organiseert ieder jaar twee weektoernooien. In juni staat het Klaverblad Pekela Open op de kalender. In oktober volgen de wedstrijden van het Klaverblad Double Trouble-toernooi.

Beide evenementen bieden tennissers gedurende een hele week de gelegenheid om wedstrijden te spelen en elkaar op en rond de tennisbaan te ontmoeten. Daarmee vormen de toernooien vaste sportieve momenten op de kalender van de vereniging.

Op zijn tachtigste nog steeds op de baan

Dat Dick Prins op zijn tachtigste nog actief deelneemt aan het Double Trouble-toernooi, past bij zijn langdurige betrokkenheid bij de club. Hoewel hij en Klaas Jan hun eerste wedstrijd na bijna twee uur tennis in de supertiebreak verloren, liet de partij zien dat Dick de uitdaging nog altijd aangaat.

Zijn inzet als speler én zijn bijdrage aan activiteiten binnen LTC Oude Pekela maken hem tot een vertrouwd gezicht binnen de vereniging.

Voor Dick en Klaas Jan begon het toernooi met een nipte nederlaag, maar het Double Trouble-toernooi duurt nog tot en met 18 oktober. Er volgen dus nog meer wedstrijden op de banen van LTC Oude Pekela.

Freddy Stötefalk