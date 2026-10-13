Ernst en Bobbie komen met nieuw meedoe- en meezingavontuur naar vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 18 oktober komen Ernst, Bobbie en de rest naar vanBeresteyn met de nieuwe familievoorstelling Ernst en Bobbie hebben geen idee (3+). Vanwege twee voorstellingen kunnen kinderen en hun (groot)ouders om 14.00 uur én 16.00 uur aanschuiven voor een middag vol humor, muziek en vrolijke chaos.
Al ruim 25 jaar vermaken Ernst en Bobbie generaties kinderen. In hun nieuwste avontuur besluiten de twee hun zolder op te ruimen en een eigen winkeltje te beginnen. Dat gaat natuurlijk niet helemaal volgens plan. Zonder het te weten verkopen ze een kistje met een bijzondere en kostbare inhoud.
Wat volgt is een hilarisch avontuur dat Ernst en Bobbie uiteindelijk naar een pretpark in Barcelona brengt. Onderweg gebeurt er van alles en kan de hele zaal volop meedoen en meezingen met bekende Ernst en Bobbie-hits. En dan is er ook nog die mysterieuze man die voortdurend achter het duo aanzit.
Datum: zondag 18 oktober 2026
Aanvang: 14.00 uur en 16.00 uur
Leeftijd: 3+
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn