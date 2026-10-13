Ernst en Bobbie komen met nieuw meedoe- en meezingavontuur naar vanBeresteyn

Grijs met lichte neerslag, morgen zon en droog

Dinsdag Vandaag start de dinsdag grijs en zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend en middag valt er van tijd tot tijd regen of motregen over Oost-Groningen. Ondanks het mistroostige weer wordt er zachte lucht aangevoerd en loopt de temperatuur op naar een maximale waarde van zo’n 18°C. De wind komt uit zuidwestelijke richtingen en waait matig, 3 tot 4 Bft. Vanavond blijft het in het oosten aanvankelijk nog bewolkt met kans op wat neerslag, maar vanuit het westen klaart het geleidelijk op en wordt het droog.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag blijft het overal in de streek droog. Onder de opklaringen koelt het af naar een minimumtemperatuur van rond de 9°C. Er staat een zwakke tot matige westenwind van 2 tot 3 Bft.

Woensdag Morgen, woensdag 14 oktober, ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De ochtend start met veel zon en het blijft de gehele dag droog. Ook ’s middags zijn er flinke zonnige perioden over onze streek. Met een middagtemperatuur van rond de 17°C is het bijzonder aangenaam najaarsweer. De zuidwestenwind waait rustig, zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Woensdagavond zijn er opklaringen en blijft het droog bij heel weinig wind boven land.

Tip van de redactie: Neem vandaag de regenjas mee als je op pad gaat in de streek!