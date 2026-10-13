FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

Foto: Ronnie van der Wal
- Catharina Glazenburg - Groningen1, Uitgelicht

GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.

Deze week zijn Willem Huisman en Wouter Bosker te gast.

Willem is een ras handelaar en heeft met zijn 25 jaar een eigen bedrijf. Wouter is werktuigbouwkundige van beroep. Beiden zitten in het bestuur van het AJK. Op 17 december organiseert deze organisatie voor de tweede keer met prachtig versierde tractoren een lichtjestocht door het Oldambt.

Wil je  meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur

Muziekkeuze : Normaal, Mooiwark en nog veel meer

Presentatie: Ricky van den Aker

Techniek: Ronnie van der Wal

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

---advertentie---