FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week zijn Willem Huisman en Wouter Bosker te gast.
Willem is een ras handelaar en heeft met zijn 25 jaar een eigen bedrijf. Wouter is werktuigbouwkundige van beroep. Beiden zitten in het bestuur van het AJK. Op 17 december organiseert deze organisatie voor de tweede keer met prachtig versierde tractoren een lichtjestocht door het Oldambt.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze : Normaal, Mooiwark en nog veel meer
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal