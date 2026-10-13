Gewoon van hier: ontdek de verhalen van gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Van 15 oktober t/m 15 november staan de Groningse bibliotheken in het teken van Gewoon van hier. Ook de bibliotheken in gemeente Stadskanaal doen mee met activiteiten rond lokale geschiedenis en erfgoed. Gewoon van hier is een programma om verhalen te ontdekken, herinneringen op te halen en met elkaar te delen wat deze regio bijzonder maakt. Bekijk alle activiteiten op groningsebibliotheken.nl/gewoonvanhier.

Verhalen, tradities en herinneringen

Iedereen draagt verhalen met zich mee. Over de plek waar je bent opgegroeid, tradities die al generaties meegaan, een bijzonder voorwerp of een herinnering aan hoe het hier vroeger was. Tijdens Gewoon van hier krijgen deze verhalen een plek in de Bibliotheek. Met lunchlezingen, workshops, foto-exposities en ontmoetingen nodigen de bibliotheken inwoners uit om meer te ontdekken over hun omgeving én hun eigen verhalen met anderen te delen.

Programma in gemeente Stadskanaal

Bibliotheek Stadskanaal

In Bibliotheek Stadskanaal staat schilderen op oude foto’s op het programma. De activiteit vindt plaats op woensdag 4 november om 10:00 uur. Samen met het Museum van de Streek geven we een schilderworkshop waar je je laat inspireren door ansichtkaarten en schilderijen van Stadskanaal. We hebben diverse oude foto’s uit ons archief beschikbaar.

Daarnaast organiseert Bibliotheek Stadskanaal een schrijfworkshop door Lilian Zielstra – Van voorwerp naar verhaal op donderdag 5 november om 10:00 uur.. Iedereen draagt verhalen met zich mee. Tijdens deze workshop helpt schrijver en dichter Lilian Zielstra je om herinneringen op papier te zetten. Neem een persoonlijk voorwerp mee dat iets voor je betekent en ontdek welke verhalen eraan verbonden zijn. Schrijfervaring is niet nodig.

Bibliotheek Onstwedde

In Bibliotheek Onstwedde kunnen bezoekers op dinsdag 10 november om 11:30 uur deelnemen aan een lunchlezing met Sanne Meijer – door het jaar in Groningse Baksels. Welke verhalen schuilen er achter Groningse kniepertjes, poffert en spekkendikken? Tijdens deze lunchlezing neemt Sanne Meijer je aan de hand van haar Gronings Bakboek mee langs streekgerechten, tradities en feestdagen. Na afloop is er tijd om samen na te praten tijdens een lunch met Groningse streekgerechten.

Groetjes uit gemeente Stadskanaal – Bouw mee aan de foto-expositie

Voor de expositie Groetjes uit de gemeente Stadskanaal zoekt de Bibliotheek foto’s van plekken of voorwerpen in de gemeente die voor inwoners van betekenis zijn. Denk aan een straat, gebouw, landschap of andere plek waar een persoonlijk verhaal aan verbonden is. Heb jij zo’n foto? Stuur deze vóór 15 november naar stadskanaal@biblionetgroningen.nl. Vertel daarbij waar en wanneer de foto is gemaakt en waarom deze voor jou bijzonder is. De ingezonden foto’s krijgen een plek in de foto-expositie in Bibliotheek Musselkanaal.

Samen verhalen delen

Met Gewoon van hier maakt de Bibliotheek ruimte voor ontmoeting, herkenning en het delen van lokale geschiedenis. Want door verhalen, herinneringen en tradities met elkaar te delen, leren we elkaar en onze omgeving beter kennen.

Bekijk het volledige programma op groningsebibliotheken.nl/gewoonvanhier

Bron: Valerie Kruijer