DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Aschendorf
Rond 15:35 uur vond gisteren in de kelder van een pizzeria aan de Große Straße in Aschendorf een ontbranding in een verwarmingsinstallatie plaats. Mogelijk was dit het gevolg van een defecte brander. De ontstane druk zorgde ervoor dat roetdeeltjes ontsnapten en zich in de kelder afzetten. Omdat de bewoners aanvankelijk niet wisten wat de oorzaak was, gingen ze uit van een mogelijke noodsituatie en belden ze de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond en het gebouw liep geen schade op.
Meppen
Gistermorgen deden één of meerdere onbekende personen een poging om zich toegang tot een terrein aan de Ilexweg in Meppen te verschaffen. Ze probeerden tussen 6.30 en 6.45 uur een afgesloten tuinpoort en een garagedeur te openen. De bewoner werd door het lawaai gewekt en zag iemand er in een personenauto vandoor gaan. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen via 05931/9490.