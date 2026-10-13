Leer alles over betalen met Tikkie en QR-codes tijdens gratis digitale workshop op locatie Over de Brug

PEKELA – Bibliotheek Pekela organiseert in samenwerking met De Badde en Afeer op dinsdag 20 oktober een gratis digitale workshop waarin deelnemers leren hoe ze veilig en gemakkelijk kunnen betalen met Tikkie en QR-codes. De workshop vindt plaats van 09.30 – 11.30 uur op locatie Over de Brug in Pekela.
Tijdens de workshop leren deelnemers onder andere:
- Wat een Tikkie is en hoe je ermee betaalt.
- Hoe je kunt betalen via een QR-code, bijvoorbeeld bij een collecte.
- Hoe je zelf een Tikkie kunt aanmaken.
Betaalapps en QR-codes worden steeds vaker gebruikt. In deze workshop laten we zien hoe je ze eenvoudig kunt gebruiken, zodat iedereen digitaal kan meedoen.
De workshop is onderdeel van een reeks digitale workshops in 2026 van Bibliotheek Pekela. Voor meer informatie en inschrijving: groningsebibliotheken.nl/Pekela
Inschrijven kan ook aan de balie van de bibliotheek.
Wanneer: Dinsdag 20 oktober
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Waar: Afeer/deBadde-Over de brug- H.Hindersstraat 54 Oude Pekela
Bron: Esther Huls