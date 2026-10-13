Minister eist in brief solidariteit van gemeenten om Ter Apel te ontlasten

TER APEL / DEN HAAG – De situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw zo nijpend dat er dagelijks tussen de 100 en 200 mensen in de dag- en nachtopvang belanden en asielzoekers weer buiten moeten slapen. In een vandaag gepubliceerde brief aan alle Nederlandse burgemeesters doet minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie opnieuw een dringend beroep op de bestuurlijke solidariteit van gemeenten om te vastlopen in de asielopvang te voorkomen. Per provincie komt de minister nu met streefaantallen voor opvangplekken. Opvallend: Groningen krijgt een lager aantal dan de overige provincies.

Deze brief van de minister komt na het nieuws afgelopen week dat een twintigtal asielzoekers op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht hebben doorgebracht. Provincies en gemeenten die in de afgelopen periode al veel hebben gedaan voor noodopvang, zoals Pekela en Warffum, of al (bijna) voldoen aan hun opgave uit de Spreidingswet en de huisvesting van statushouders, krijgen van de minister daarom een aanzienlijk lichtere taakstelling.

Voor de provincie Groningen, die de zwaarste lasten rond het Groningse aanmeldcentrum en de recente regionale noodopvangestafette draagt, geldt daarom een vaste, lage opgave van 150 extra acute plekken. Provincies die tot nu toe minder opvangplekken hebben gerealiseerd, zoals Drenthe, Friesland en Overijssel, worden gevraagd hun bijdrage stapsgewijs op te schroeven van 150 plekken per 1 november naar 500 plekken per 1 april 2027. De overige provincies moeten voor 1 april tot 800 extra plekken realiseren.

Statushouders

De minister eist nu ook van alle gemeenten om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid per direct actie te ondernemen. Bestaande opvanglocaties moeten volgens Van den Brink zoveel mogelijk openblijven en is verlenging de norm. Ten tweede worden gemeenten dringend verzocht om de circa 17.000 statushouders die momenteel noodgedwongen in de opvang verblijven versneld, eventueel via onzelfstandige huisvesting, onder te brengen, zodat er bedden vrijkomen voor nieuwe aanvragers in Ter Apel. Tot slot moeten provincies onder leiding van de Commissarissen van de Koning aanvullende tijdelijke noodopvangplekken realiseren die ten minste beschikbaar blijven tot oktober 2027.

Om gemeenten die hun verantwoordelijkheid nemen tegemoet te komen, reikt de minister ook een hand uit. Gemeenten die per direct extra opvangplekken realiseren, kunnen tijdelijk ontzien worden op de zogeheten “interventieladder” van het interbestuurlijk toezicht rond de Spreidingswet. Die “interventieladder” zou uiteindelijk kunnen leiden dat de minister in gemeenten gaat aanwijzen waar en hoeveel asielzoekers zouden moeten worden opgevangen. Diverse gemeenten zijn daar boos over en vrezen voor grote onrust binnen hun gemeentegrenzen als dat gaat gebeuren.

Hoewel de minister in de brief erkent dat zijn acute noodkreet van vandaag door de lopende bestuurlijke gesprekken over de Spreidingswet heen loopt en de lokale besluitvorming compliceert, ziet hij geen alternatief: “Onze gezamenlijke doelstelling blijft een stabiel opvanglandschap op de lange termijn. Tot die tijd richt ik mij tot u en doe ik een beroep op uw solidariteit en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die daar recht op hebben asielopvang te bieden.”