Prummelweek: ontdek de bijzondere gebouwen en verhalen van de Veenkoloniën

VEENKOLONIËN – Van 14 tot en met 25 oktober staan de gebouwen van architect Klaas Prummel in de schijnwerpers. Met fietstochten, concerten, theater en andere activiteiten is er tijdens de Prummelweek van alles te ontdekken en te beleven.

Wie door de Veenkoloniën rijdt, is vast weleens langs een gebouw van architect Klaas Prummel gekomen. Misschien zelfs zonder het te weten. Hij ontwierp meer dan honderd jaar geleden prachtige boerderijen, woonhuizen, kerken en scholen. Veel van deze gebouwen staan er nog altijd en bepalen mede het karakter van onze dorpen.

Maar wie was Klaas Prummel eigenlijk? En welke verhalen gaan er schuil achter die bijzondere gevels?

Tijdens de Prummelweek, van 14 tot en met 25 oktober, is er volop gelegenheid om dat te ontdekken. Niet alleen door naar gebouwen te kijken, maar ook door ze te bezoeken en er te genieten van muziek, theater en bijzondere ontmoetingen.

Op de fiets langs het werk van Prummel

Op zaterdag 17 en 24 oktober worden twee begeleide fietstochten georganiseerd. De route van ongeveer 22 kilometer voert door 2e Exloërmond, Musselkanaal en Valthermond. Onderweg vertelt een gids over de gebouwen, hun vroegere bewoners en de geschiedenis van de streek. Bij een aantal panden mag je zelfs binnenkijken.

De fietstochten beginnen om 13.00 uur bij Zuiderdiep 123 in 2e Exloërmond.

Muziek, theater en meer

Ook binnen de bijzondere Prummelpanden is van alles te beleven. Zo is er op donderdag 15 oktober een klassiek concert in Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond, met zangeres Marion van den Akker, pianist Gilbert den Broeder, danseres Sophia la Rubia en musicus Sattar al Saadi.

Een dag later brengt kleinkunstduo Harte Dame een muzikale en humoristische voorstelling in De Olde Kerke in 2e Exloërmond.

Verder staan er een symposium over kwetsbaarheid, rouw en verlies, open repetities en een uitvoering van de theatervoorstelling DELULU op het programma. Ook worden er ritten met een historische paardentram georganiseerd.

En wie ’s avonds door de Veenkoloniën rijdt, kan ongeveer dertig Prummelpanden bewonderen die tijdens de hele week bijzonder worden verlicht.

Waarom een Prummelweek?

Klaas Prummel werd op 14 oktober 1884 geboren in 2e Exloërmond en overleed op 25 oktober 1970 in Musselkanaal. Daarom vindt de Prummelweek ieder jaar precies tussen deze twee data plaats.

Met de Prummelweek willen we laten zien hoeveel bijzonders er in onze eigen omgeving te vinden is. Gebouwen waar we dagelijks aan voorbijgaan, hebben vaak een verrassend verhaal. En juist die verhalen willen we graag blijven vertellen.

Programma in het kort

Datum Activiteit 14 en 15 oktober Historische paardentramritten voor genodigden en betrokkenen Do 15 oktober, 20.00 uur Klassiek concert – d’Rentmeester Vr 16 oktober, 20.00 uur Kleinkunstduo Harte Dame – De Olde Kerke Za 17 oktober, 13.00 uur Begeleide Prummeltour Do 22 oktober Symposium – Hippisch Centrum Exloo Vr 23 oktober Open repetities DELULU – d’Rentmeester Za 24 oktober, 13.00 uur Begeleide Prummeltour Za 24 oktober, 19.00 uur Theatervoorstelling DELULU – d’Rentmeester 14 t/m 25 oktober Verlichte Prummelpanden

Meer weten of aanmelden? Kijk voor het volledige programma en informatie over de activiteiten op www.prummeltour.nl

Bron: Elise Kerner