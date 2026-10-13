Samen ruimte gevonden voor feesttent tijdens Adrillen

WINSCHOTEN – Ondernemers, kermis en gemeente vinden samen dat een veilig en gezellig feest bij Adrillen hoort. Vanuit dat gezamenlijke belang hebben zij gezocht naar een oplossing die past op het plein. En met de uitkomst dat het toch lukt om een feesttent te plaatsen, zijn alle partijen ontzettend blij.
Eerder is bekendgemaakt dat er dit jaar geen feesttent zou komen. Door de bouwwerkzaamheden was er geen ruimte voor de tent zoals die was aangevraagd. In het overleg zijn talloze opties genoemd en is er goed gekeken ondanks de lastige start wat wel kan. Door de kermis iets anders op te stellen, ontstaat er toch ruimte voor een tent. De routes voor hulpdiensten blijven daarbij vrij.
De Stichting Marktplein zegt daarover: “We vinden het jammer dat de samenwerking niet eerder heeft geleid tot een oplossing. Maar we zijn blij met hoe het afgelopen week is gegaan en natuurlijk ook dat de feesttent er alsnog komt. En we hopen natuurlijk dat we zo met de gemeente kunnen blijven samenwerken in de toekomst.”
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Ik weet hoe de beeldvorming op dit moment is. Onder inwoners, maar ook ondernemers. En juist daarom ben ik blij dat de ondernemers van het Marktplein toch zijn ingegaan op onze uitnodiging om samen opties te verkennen voor de Adrillen. Want iedereen wil een mooi feest tijdens de Adrillen zonder incidenten. Ook ik. En vanuit dat gezamenlijk belang is het ons toch gelukt.”
Bron: Gemeente Oldambt