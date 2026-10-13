Tien jaar Kids Fun Day’s in Winschoten: ‘Ik zie nu al heel veel blije gezichten’

WINSCHOTEN – Sporten, spelen en nieuwe dingen ontdekken: basisschoolkinderen kunnen deze herfstvakantie weer drie dagen terecht bij Kids Fun Day’s Oldambt. Dinsdag werd in de sporthal aan de Stikkerlaan de jubileumeditie geopend. Organisator Wilma Hassinck-Bunt houdt het evenement na tien jaar bewust betaalbaar.
„Je zit hier eigenlijk in een krimpgebied. Best wel veel armoede onder de gezinnen”, zegt Wilma. De entree kost daarom 2,50 euro. Kinderen krijgen dit jaar ook een portie poffertjes vanwege het jubileum en een zakje chips of snoepjes.
Wat klein begon, groeide door de jaren heen met hulp van bedrijven en organisaties. „Elk jaar ga je weer nieuwe samenwerkingspartners aan”, vertelt Wilma. Waarom die graag aansluiten? „Ik denk door mijn enthousiasme. En ook door mijn inzet. Ze zien ook dat het groeit en dat het veel kinderen trekt.”
Tijdens deze editie zijn onder meer Dinopark Tenaxx en educatiecentrum De Bostuin van de partij. Woensdag komt Rugby Club Delfzijl kinderen laten kennismaken met rugby. Donderdag kunnen ze met een touringcar van Deiman Tours een ritje door Winschoten maken.
De opzet is in tien jaar grotendeels hetzelfde gebleven, maar Wilma zoekt steeds iets nieuws. „Ik zorg dus elk jaar voor nieuwe activiteiten.” Naast plezier hoort daar ook iets leren bij. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met een spel ontdekken wat je wel en niet door de wc mag spoelen.
Aan stoppen denkt Wilma voorlopig niet. Voor volgend jaar hebben zich alweer nieuwe ondernemers gemeld die willen meedoen. Maar eerst staan deze drie dagen op het programma. Kort na de opening ziet ze al waarvoor ze het organiseert: „Ik zie nu al heel veel blije gezichten. En enthousiaste kinderen. En daar doen we het voor.
Malou Vos
De video vindt u ook HIER.