Bogdike Bluesavond met Meryn Bevelander Band XL & Nienke Dingemans & band

VEENDAM – Zaterdag 24 oktober organiseert stichting Bogdike in Brouwhotel Parkzicht Veendam een bijzondere avond vol blues, soul en americana. Twee jonge, veelbelovende Nederlandse blues artiesten staan deze avond op het podium: Meryn Bevelander met zijn band XL en Nienke Dingemans & band.
Tijdens de bluesmiddag van Bog on the Beach vorig jaar maakte de toen 21-jarige gitarist Meryn Bevelander grote indruk. Zijn optreden smaakte duidelijk naar meer. Op 24 oktober keert Bevelander terug naar Veendam, dit keer met zijn Band XL, uitgebreid met blazers en backing vocals, wat zorgt voor een voller, soulvoller en dynamischer geluid. Meryn staat al sinds zijn tiende op het podium en speelde op grote blues festivals en met artiesten als Henrik Freischlader, Leif de Leeuw en Douwe Bob. Ook verzorgde hij supports voor blues giganten als Laurence Jones, Eric Steckel en Albert Cummings. In 2025 ontving hij de Dutch Blues Award voor Jong Talent.
Ook Nienke Dingemans (19) behoort tot de grote jonge talenten binnen de Nederlandse blues. Met haar krachtige, doorleefde stem en haar liefde voor blues, americana, country, jazz en soul weet ze haar publiek recht in het hart te raken. Ze bespeelt onder meer gitaar, slidegitaar, lapsteel en piano. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Nienke al een indrukwekkend muzikaal parcours afgelegd. Ze stond op grote festivals en podia, was support-act voor onder anderen Ana Popovic en Jan Akkermanen ontving in 2023de Dutch Blues Award voor Jong Blues Talent.
24 oktober 2026 | Brouwhotel Parkzicht – Veendam
Aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur
Info: www.parkzicht.com/agenda
Bron: Ginet Venema