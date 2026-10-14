Geen bus meer in Hongerige Wolf: ‘Zonder auto kom je nergens’

HONGERIGE WOLF – Het bushokje staat er nog, maar een bus komt er niet meer. Ook de belbus is volgens bewoner Sarah verdwenen. Haar gezin redt zich met twee auto’s. Toch denkt ze steeds vaker na over de bereikbaarheid van de buurtschap: hoe moeten haar kinderen straks naar school?
In Oldambt verdwenen tussen 2020 en 2026 ongeveer 75 bushaltes, ruim 30 procent van het totaal. Naar aanleiding daarvan vroegen we inwoners welke halte zij missen en wat dat betekent voor hun dagelijks leven. Sarah reageerde: vanuit Hongerige Wolf moet ze zo’n twintig minuten fietsen om de bus in Finsterwolde te kunnen nemen. „Met kleine kindjes ben je wel even onderweg”, vertelt ze. Bezoek dat met de trein komt, haalt het gezin met de auto op in Winschoten.
Bij het oude bushokje in Hongerige Wolf kun je nog schuilen voor de regen. Tijdens het jaarlijkse festival staan er boeken uitgestald. „In die zin wordt de halte nog gebruikt, maar voor een bus niet.” Sarah woont zes jaar in Hongerige Wolf en heeft hier nooit een bus zien stoppen. Verderop was nog wel een belbus beschikbaar. Daar hing een bordje met een telefoonnummer en informatie over de bestemmingen. Volgens haar verdween die verbinding ongeveer één à twee jaar geleden. „Dus we hebben nu niks meer.”
Zelf werkt Sarah in Appingedam, haar man in Groningen. Inmiddels hebben ze twee auto’s, ook vanwege hun werk. „Als je die niet hebt, dan ben je afhankelijk van je buren of een fiets. En anders kom je nergens.” Sinds ze jonge kinderen heeft, denkt ze vaker na over de gevolgen. Voor haarzelf was wonen in Hongerige Wolf een bewuste keuze. „Zelf heb ik deze keuze gemaakt. Dan moet je wat meer moeite doen.”
Maar haar kinderen zullen straks ook naar school moeten. Sarah denkt aan een elektrische fiets of een bakfiets om de afstand door de polder te overbruggen. „Met heel vervelend weer zal ik ze wel brengen met de auto.” Hoe beperkend het ontbreken van vervoer kan zijn, zag ze bij een inmiddels overleden buurman. Hij mocht niet meer autorijden. „Die kon nergens meer heen. Die was te afhankelijk geworden.”
In Hongerige Wolf springen bewoners voor elkaar bij. „We zijn nog wel heel erg oplossingsgericht met z’n allen. Dus als iemand pech heeft, dan help je elkaar.” Toch hoopt Sarah vooral dat schoolverbindingen toegankelijk worden, met vervoer in de ochtend en middag. „Kansengelijkheid, dat je in ieder geval schoolverbindingen toegankelijk maakt”, zegt ze. „Ik maak me vooral voor de kinderen hard, omdat ik in die fase zit.”
Malou Vos
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