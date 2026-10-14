DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Weener
Vannacht controleerde de politie in het industriegebied Rheiderland in Weener een 33 jarige bestuurder van een Skoda. Daarbij stelden de agenten vast dat de man onder invloed van wiet en amfetamine verkeerde. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek en kreeg een rijverbod opgelegd.
Meppen
Tussen maandag 12 oktober 23.00 en dinsdag 13 oktober 10.00 uur zijn uit een houten schuurtje aan de Rosenstraße in Meppen twee pedelecs van het merk Pagasus gestolen. De schade bedraagt 7.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 05931/9490.
Rhede
Tussen gisteravond 23.00 en vannacht 0.15 uur is bij een bedrijf aan de Fichtenstraße in Rhede ingebroken. Nadat de daders zich met geweld toegang tot het pand hadden verschaft, gingen ze er met geld, gereedschap en een koffiemachine vandoor. De schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 04961/9260.