KV Stadskanaal’74 organiseert 24ste internationale zaalkorfbaltoernooi

STADSKANAAL – Vrijdag (30 oktober) en zaterdag (31 oktober) vindt in Stadskanaal alweer het 24e internationale zaalkorfbaltoernooi plaats. Dit wordt georganiseerd door KV Stadskanaal’74.
Dit jaar zal er weer gespeeld gaan worden met maar liefst 12 teams waarvan er 11 van buiten Nederland komen afkomstig uit 3 werelddelen.
Naast de nationale teams van de Wales, Schotland en Marokko spelen er ook teams uit Duitsland, Engeland, Catalonië en Portugal. Maar de absolute smaakmakers zijn toch wel de nationale teams uit Zimbabwe en Armenië.
De 2 laatstgenoemde teams zullen vanaf dinsdag de provincie doorreizen en hun korfbalkunsten vertonen. Op vrijdag en zaterdag doen zij mee aan het toernooi en op zondag spelen de 6 nationale teams nog interland wedstrijden.
Het toernooi begint vrijdagavond om 18.00 uur en op zaterdagavond vinden tot 22.00 uur de finaleronden plaats.
Op zondag is er de gebruikelijke interland dag met 3 interlands.
Alle wedstrijden vinden plaats in Sporthal De Spont in Stadskanaal.
Bron: KV Stadskanaal’74