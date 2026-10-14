Langgekoesterde wens van Pekelder ondernemers in vervulling

PEKELA – Pekelders kunnen vanaf vandaag genieten van sfeerverlichting in de winkelcentra van Oude Pekela en Nieuwe Pekela.
Wethouder Ellen van Klaveren feliciteerde vanavond de ondernemers van Pekela met de realisatie van de sfeerverlichting. Namens de OOP (Ondernemers Organisatie Pekela) waren voorzitter Jakob Zwinderman en secretaris Leoni Lukens aanwezig bij het aanzetten van de verlichting.
Na een lange voorbereiding is de nieuwe sfeerverlichting, met onder andere de karakteristieke ‘P’ van Pekela, een feit. Tijdens de donkere maanden zorgt het licht voor extra sfeer en gezelligheid in beide winkelcentra.
De sfeerverlichting is vandaag door Wielsma Verlichting uit Ter Apelkanaal, in opdracht van de gemeente Pekela en de OOP geplaatst . Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de ondernemers in vervulling.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela