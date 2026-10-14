Lezing over Wildlands trekt 39 bezoekers naar MFA Sellingen

SELLINGEN – De activiteitencommissie van Welzijn Westerwolde, afdeling Sellingen, heeft vanmiddag het nieuwe activiteitenprogramma geopend met een lezing over Wildlands Adventure Zoo in Emmen. In het MFA in Sellingen kwamen 39 belangstellenden bijeen om meer te horen over het dierenpark en het werk van de vrijwilligers.
Gastspreker was Jan Martin Krikken, die als vrijwilliger aan Wildlands verbonden is. Hij vertelde over het park en gaf uitleg over de werkzaamheden van de ongeveer 120 vrijwilligers die er actief zijn.
De lezing bood de aanwezigen een kijkje achter de schermen van het dierenpark en liet zien welke bijdrage vrijwilligers leveren aan het functioneren van Wildlands.
De activiteitenmiddag was de eerste bijeenkomst van de activiteitencommissie in het MFA in Sellingen.
De volgende middag staat gepland op woensdag 11 november. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in het MFA in Sellingen.
Bron en foto’s: Ben van Dam