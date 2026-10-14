Motorrijders gewond na val op de N366

VEENDAM – Op de N366 bij Veendam zijn vanavond om iets voor half acht twee motorrijders ten val gekomen.
Hulpdiensten, waaronder ambulances en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het ongeval gebeurde vanuit de richting Pekela in de richting van Veendam net na Zuidwending.
Beide motorrijders zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De weg was tijdens de hulpverlening en onderzoek afgesloten.
Bron/foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie