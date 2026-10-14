Nedersaksenlijn blijft in beeld ondanks miljarden tekort

REGIO – De aanleg van de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Twente blijft een serieuze mogelijkheid. Ondanks het grote tekort op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het kabinet besloten het project niet te schrappen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.
Voor Noord- en Oost-Nederland is de spoorverbinding van groot belang. De Nedersaksenlijn moet Groningen via Veendam en Stadskanaal verbinden met Emmen en uiteindelijk Twente. Daarmee moeten plaatsen in de regio beter bereikbaar worden en kunnen de reistijden met het openbaar vervoer korter worden.
Ontbrekende spoorverbinding
Op dit moment ontbreekt een spoorverbinding tussen Veendam en Emmen. Er ligt al spoor tussen Groningen en Veendam en vanuit Emmen zijn er treinverbindingen richting Zwolle en Twente. Met de aanleg van het ontbrekende traject ontstaat een nieuwe verbinding door Noord- en Oost-Nederland.
Het project heeft een geraamde investering van ongeveer 2 miljard euro. Eerder werd hiervoor geld gereserveerd uit een budget van 3 miljard euro dat oorspronkelijk was bedoeld voor de Lelylijn. Een deel van dat bedrag werd vervolgens ook bestemd voor andere infrastructurele projecten, waaronder het spoorknooppunt Meppel en de sluizen bij Kornwerderzand.
De financiële ruimte voor nieuwe infrastructuur staat echter onder druk. Het ministerie van Infrastructuur heeft de komende vijftien jaar te maken met een tekort van naar schatting 80 miljard euro. Daarom worden verschillende projecten opnieuw tegen het licht gehouden. Dat de Nedersaksenlijn daarbij overeind blijft, is een belangrijke stap voor de verdere uitwerking van de plannen.
Onderzoek naar tracés
De plannen bevinden zich nog in de verkenningsfase. ProRail en de projectorganisatie onderzoeken welke route het meest geschikt is, waar nieuwe spoortrajecten en stations moeten komen en hoe de verbinding kan worden ingepast in de bestaande dienstregeling.
Daarbij wordt ook gekeken naar de kosten. Eerder deze maand werd bekend dat verschillende kostbare varianten buiten beeld raken. Het gaat onder meer om een verbinding met Duitsland, volledig dubbelspoor en ondertunneling.
Naast de spoorverbinding zelf wordt onderzocht welke mogelijkheden de Nedersaksenlijn biedt voor de ontwikkeling van de omliggende gebieden. Betere bereikbaarheid kan kansen opleveren voor wonen, werken en voorzieningen in de regio.
Staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat is bij de plannen betrokken. Zij bracht op 14 september 2026 een werkbezoek aan de regio.
Hoewel het kabinet de Nedersaksenlijn niet schrapt, staat nog niet definitief vast dat de spoorlijn daadwerkelijk wordt aangelegd. Als de plannen worden goedgekeurd, is het de bedoeling dat de eerste treinen tussen 2035 en 2040 gaan rijden.
Voor de gemeenten en dorpen langs de beoogde route betekent het behoud van het project dat de mogelijkheid van een betere treinverbinding openblijft. De komende jaren moet duidelijk worden welk tracé de voorkeur krijgt en hoe de spoorlijn financieel en praktisch kan worden gerealiseerd.