Northern Brass Attack Live in Wildervank

WILDERVANK – Op zondag 8 november komt Northern Brass Attack naar het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank. Deze energieke brassband uit het noorden brengt een middag vol funk, pop en herkenbare muziek, met een flinke dosis enthousiasme en een eigen, verrassend geluid.
Met een stevige ritmesectie van drums, bas en baritonsaxofoon als basis krijgen de trompetten, trombones en saxofoons alle ruimte. Het repertoire is bijzonder gevarieerd: van bekende meezingers van Guus Meeuwis en hits van Michael Jackson tot de aanstekelijke brassmuziek van Lucky Chops en Youngblood Brass Band.
Northern Brass Attack vindt zijn oorsprong in Bandje Betoeterd, een groep enthousiaste muzikanten die ooit begon met optredens op straat en evenementen. Inmiddels heeft de band een vaste bezetting en treedt ze zowel op festivals als in concertzalen op.
Op 8 november verruilt Northern Brass Attack de straat voor het podium van ons cultuurcentrum. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselend middagconcert met herkenbare nummers, krachtige blazers en aanstekelijke ritmes.
Zondag 8 november 2026 | 15.00 uur
Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum
Torenstraat 108, Wildervank
Voor meer info kijk op MargarethaHardenbergCultuurcentrum.nl
Bron: Carlo Westmaas
Foto’s: Nothern Brass Attack