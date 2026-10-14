OnderOns op pad door Veendam met Hendrik Andries Hachmer

VEENDAM – Op dinsdag 20 oktober gaat OnderOns naar buiten voor een stadswandeling door Veendam. Hendrik Andries Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, neemt de deelnemers mee langs het Oosterdiep, karakteristieke Jugendstilpanden en de historische begraafplaats.
Onderweg vertelt Hendrik over de ontwikkeling van Veendam, de architectuur langs de route en de mensen die hun sporen in de plaats hebben achtergelaten. Zo krijgen bekende plekken onderweg een stukje extra geschiedenis mee.
De stadswandeling is onderdeel van OnderOns, het dinsdagmiddagprogramma van vanBeresteyn. Iedere week staat er om 14.00 uur een andere activiteit op het programma, van workshops en film tot muziek, lezingen en uitstapjes. OnderOns draait daarbij niet alleen om de activiteit zelf, maar ook om elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen.
Voor de stadswandeling verzamelen de deelnemers in de foyer van vanBeresteyn en vertrekken vanaf daar gezamenlijk. Stevige schoenen worden aangeraden, omdat de ondergrond op sommige plekken wat ongelijk kan zijn.
Datum: dinsdag 20 oktober 2026
Aanvang: 14.00 uur
Verzamelen: foyer van vanBeresteyn
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn