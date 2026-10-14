Partij voor de Dieren voert actie tegen afschot duiven

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren en Stadsduivenhulp Groningen komen op zaterdag 24 oktober in actie tegen het afschieten van duiven. Dit naar aanleiding van drie vergunningen die de provincie Groningen heeft verleend aan particulieren. Hiermee wordt toegestaan dat zij met een luchtdrukgeweer verwilderde duiven mogen doden in de hele provincie Groningen. Volgens de Partij voor de Dieren is dit zinloos, roekeloos en zijn de besluiten zonder vooronderzoek naar alternatieve methoden genomen. Daarom organiseert de partij een protestactie op de Grote Markt in Groningen om 13.00 uur.
Afschot is zinloos
Met de vergunningen die zijn verleend, wordt toegestaan dat stadsduiven ook ’s nachts mogen worden gedood en het schieten mag ook binnen de bebouwde kom. Dat terwijl uit onderzoek is gebleken dat het doodschieten van duiven niet leidt tot minder dieren. Verliezen worden snel opgevuld door duiven uit andere populaties. Ook gaan de dieren zich sneller voortplanten. Afschot is ook roekeloos, zeker als dat ’s nachts gebeurt. Andere dieren en zelfs mensen kunnen worden geraakt. Bovendien zijn de besluiten zonder degelijk vooronderzoek genomen. Er zijn alternatieven om duiven te verjagen of te weren: het wegnemen van voedselbronnen, nestbeheer of andere vormen van populatiebeheersing zoals duiventillen en anticonceptie. Dit laatste wordt binnen de gemeente Groningen al toegepast en is bewezen effectief.
Stadsduivenhulp Groningen
Tijdens de actie zullen diverse sprekers uitleg geven over duiven. Sympathisanten kunnen een petitie tekenen. Ook kunnen mensen meewandelen met Stadsduivenhulp Groningen, een stichting die voorlichting geeft over duiven. De wandeling gaat langs plekken waar veel duiven verblijven, om meer te leren over deze zachtaardige vogels.
Actie ‘stop het schieten’
Zaterdag 24 oktober 2026
Vanaf 13.00 uur
Grote Markt, Groningen
Bron: Partij voor de Dieren