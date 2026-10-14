Partij voor de Dieren voert actie tegen afschot duiven

Rustig en zonnig herfstweer met aangename temperaturen

Woensdag De woensdag start prachtig. Er is gedurende de ochtend veel ruimte voor de zon en het blijft de hele dag droog. Ook vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden over Oost-Groningen. Met een maximumtemperatuur van rond de 17°C beleven we een uiterst aangename najaarsdag. De wind waait rustig uit zuidwestelijke richtingen en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog met landinwaarts heel weinig wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag blijft het overal in de streek droog. Doordat het opklaart en er weinig wind staat, koelt het onder de heldere hemel flink af. De minimumtemperatuur daalt in ons oosten naar een frisse 7°C bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Donderdag Morgen, donderdag 15 oktober, zet het rustige en vriendelijke najaarsweer door. De ochtend verloopt droog en zonnig. In de loop van de middag schuift er vanuit het westen en noorden wat meer bewolking over onze regio, maar de zon blijft er tussendoor prima bij en het blijft overal droog. De temperatuur komt opnieuw uit op een zachte middagwaarde van rond de 17°C. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest, 3 Bft. Donderdagavond verloopt eveneens droog met een zwakke tot matige zuidenwind.

Vrijdag Aanstaande vrijdag slaat het weerbeeld om. In de loop van de dag trekt een bewolking en een regengebied over onze regio. Met een matige wind uit het noordoosten van 3 tot 4 Bft komt de middagtemperatuur opnieuw uit op een zachte 16°C tot 17°C.

Tip van de redactie: Een heerlijk paar dagen voor buitenactiviteiten in de streek!