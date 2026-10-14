Samen Voor Pekela stelt schriftelijke vragen over voorkeursrecht mogelijke verkoop van de R.K. Kerken in Pekela

PEKELA – Het college van de gemeente Pekela heeft ingegrepen bij de voorgenomen verkoop van de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela. Om het monumentale erfgoed te beschermen en het daarnaast een goede invulling te geven, heeft het college besloten voorkeursrecht in te zetten. Naar aanleiding hiervan stelt Samen Voor Pekela aan het college deze schriftelijke vragen:
Het is al enige tijd bekend dat in de rooms-katholieke kerken in Pekela geen diensten meer zullen plaatsvinden.
- Heeft het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de kerken contact gehad met het parochiebestuur?
- Zo ja, wat is hier uitgekomen?
- Zo nee, waarom niet?
- Wanneer heeft het college voor het eerst contact gezocht met het parochiebestuur?
- Wanneer wist u van de mogelijkheid dat een makelaar mogelijk de kerken wilde kopen?
- Waarom verraste u dit?
Het initiatief van het college van burgemeester en wethouders om het voorkeursrecht toe te passen is via de media bekend gemaakt.
- Is het college van mening om beide rooms-katholieke kerken in Pekela te kopen?
- Zo ja, waarom?
- Zo nee, waarom niet?
- Waarom is de gemeenteraad hier niet vooraf van op de hoogte gesteld?
Het is nodig om beide kerken een andere bestemming te geven. Welke bestemming denkt het college aan?
- Welke andere bestemmingen denkt het college aan?
Het parochiebestuur heeft haar leden een brief geschreven en spreekt haar ongenoegen uit over de gang van zaken. En ook wijst zij haar leden op de consequenties. Uit informatie blijkt dat de gemeente een mail heeft gehad van de betreffende makelaar op verzoek van de parochianen.
- Waarom heeft het college niet gereageerd op de mail van de betreffende makelaar?
Voor de parochianen komen, als de gemeente zijn voorkeursrecht laat gelden meer onkosten om de hoek kijken.
- Hoe staat het college tegenover het feit dat de parochie nu geconfronteerd wordt met extra onkosten?
- Is het college bereid om deze monumenten financieel te onderhouden voor de tijd dat er nog geen plannen voor zijn?
Nu heeft het bestuur het advies gekregen van het bisdom, om bijstand te zoeken van een advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht (Dit is te lezen in de brief), dit gaat voor beide partijen waarschijnlijk veel geld kosten.
- Gaan het college en het bestuur van de parochie met elkaar in gesprek voordat er ook maar juridische stappen worden genomen?
- Zo ja, op welke termijn? En met welke insteek?
- Zo nee, waarom niet?
- Hoe gaat u de raad verder informeren over het verdere verloop?
Het persbericht roept bij veel inwoners vragen op waar tot nu toe niemand een fatsoenlijk antwoord op gegeven kan worden.
- Wat gaat het college ondernemen om inwoners/parochianen/betrokkenen te informeren?
Bron: Namens de fractie van Samen Voor Pekela: Petra Manning, raadslid