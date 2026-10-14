Uiteenlopende strafbare feiten komen aan het licht bij controles grensgebied

BAD NIEUWESCHANS, BELLINGWOLDE – Ook afgelopen week waren de medewerkers van het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) Bad Nieuweschans actief in het grensgebied. Tijdens verschillende controles kwamen uiteenlopende strafbare feiten aan het licht.
Dinsdag – Vals rijbewijs
Tijdens een Mobiel Toezicht Veiligheid-controle (MTV) in Bellingwolde overhandigde een Oekraïense bestuurder een rijbewijs dat na onderzoek vals bleek te zijn. De verdachte werd aangehouden en gehoord.
Woensdag – DNA-afname en openstaande straf
In Bellingwolde werd een persoon aangehouden die gesignaleerd stond voor DNA-afname. Daarnaast moest aan betrokkene een openstaande straf worden medegedeeld.
Donderdag – Twee bestuurders met ongeldig rijbewijs
In samenwerking met de politie werden twee zaken afgehandeld. Bij de eerste controle werd een gesignaleerde persoon aangetroffen die zijn enkelband niet meer droeg. Ook bleek het rijbewijs van deze bestuurder ongeldig te zijn verklaard.
Later die dag werd opnieuw een bestuurder gecontroleerd van wie het rijbewijs ongeldig was verklaard.
Zaterdag – Verdovende middelen en rijden onder invloed
Tijdens een controle in Duitsland werd ongeveer 50 gram cannabis en 45 gram THC-gummies aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden op verdenking van het illegaal invoeren van verdovende middelen in Duitsland en het rijden onder invloed.
Zondagochtend – Verdenking van rijden onder invloed van drugs
Tijdens een controle in Bellingwolde werd een bestuurder staande gehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs.
Samen sterk in het grensgebied.
Het GPT Bad Nieuweschans is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, de Duitse Bundespolizei en de Landespolizei. Door grensoverschrijdend samen te werken, dragen ze dagelijks bij aan de veiligheid aan beide kanten van de grens.
Bron: Koninklijke Marechaussee