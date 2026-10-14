Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Alteveer

ALTEVEER – Vandaag hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als begin- en eindpunt voor De Drijscheer in Alteveer gekozen.
Daar stond om 8.45 uur de koffie klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf weer hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze ochtend waren er weer de bekende drie afstanden. De Drijscheer ontleendt zijn naam aan een driescharige ploeg. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het logo van de Drijscheer. Ze symboliseren de drie disciplines die aanwezig waren bij de realisering van dit gebouw, de school, de sporthal en het dorpshuis. Bij de opening van de Drijscheer is er een speciaal lied, de Drijscheermars, geschreven door Luit Datema en op muziek gezet door Jan Verbogt. Een groot samengesteld koor met als solist de warme bakker Egbert Muntinga en de plaatselijke fanfare Excelsior, onder leiding van Jan Verbogt, hebben dit op plaat gezet. De opname vond plaats in studio Spitsbergen in Zuidbroek.
Voor de Drijscheer ligt een enorme zwerfkei van ruim 30 ton. Deze is er vlakbij opgegraven, bij de aanleg van een tweede speelveld voor de voetbalclub. Deze kei is in juli 1980 geplaatst. In deze periode is de weg waaraan de Drijscheer ligt ook omgedoopt in Keiweg. Voordien heette deze weg de Grootstukkerweg. Het laatste gedeelte van de weg heet nog steeds zo, terwijl ook de achterliggende landerijen de Grootstukken heten.
In de omgeving zijn meer landerijen die eindigen op Stukken. Een kleine opsomming hiervan : Dwarsstukken, Zijdstukken, Kopstukken en Zaadstukken. De eindiging stukken betekent in dit geval “Akkers”. Van Kopstukken is bijvoorbeeld bekend dat het ook wel Kopakkers of Wendakkers werd genoemd, de plek waar bij het bewerken van het land de werktuigen werden gekeerd. Deze benaming werd voor het eerst gebruikt in 1822. In het geval van Grootstukken zou dit dus Grootakkers betekenen.
Via de Grootstukkerweg en de Holterweg ging het richting Holte. Bij de kruising Holterweg Heideweg ging het langs de Stolpersteine, ter herinnering aan Harm Wessels, gewoond hebbende aan de Holterweg 8. Harm Wessels was landarbeider en een leidend figuur bij de lokale stakingen in 1943. Op 1 mei werd hij verrast door de Ordnungspolizei, die lukraak rondschietend Harm in de rug heeft geraakt. Omstanders hebben nog geprobeerd hem naar het ziekenhuis in Winschoten te brengen maar dit mocht niet baten. Hij overleed nog dezelfde dag. Hij is begraven op 6 mei.
Van Holte ging het naar ’t Stobke. Daar werd bij de Hooiruiters, het kunstwerk van Magda Lagerwerf, even pauze gehouden Deze zijn in 1983 geplaatst. Deze ruiters bestaan uit een aantal driehoeken, zelfs hun basis is een driehoek, en zijn geplaatst in een driehoek.
Via de Stobkeweg ging het weer richting Onstwedde. En door het zogenoemde Mieghommeltjebos en Dokter Hommesbos ging het weer richting Alteveer.
En weer aangekomen in de Drijscheer konden de wandelaars aanschuiven bij “Samen Eten” voor een gezamenlijke maaltijd. Genoten kon worden van echte goed gevulde kippensoep, twee soorten stamppot met rookworst en een toetje. Onnodig om te zeggen dat dit bijzonder werd gewaardeerd. Geopperd werd zelfs om vaker op de tweede woensdag in de maand te starten in Alteveer.
Tekst en foto’s: Jan Bossen