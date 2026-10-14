Waardebonnen te winnen bij 18+ bingo in Winschoten

WINSCHOTEN – Op zaterdag 17 oktober is er een 18+ bingo aan de Kastanjelaan 36 in Winschoten. Dit wordt gepresenteerd door de heren van Sproakwotter.
Het thema is deze keer Halloween. Er zijn leuke prijzen te winnen voor zowel de dames als heren, o.a. waardebonnen van Bruna, Meinardi, Topslijterij Gerrit Smit, Pourvous Van Boezerooij, Venema Finsterwolde/Voordeeljeans.nl, Van Uffelen, Kloosterhuis, Lindessa De Raad, Van der Laan Delicatessen en De Tellerlikker.
Kom je verkleed dan maak je kans op een dinerbon voor 2 personen bij de Tellerlikker.
Daarnaast is er een verloting om heerlijke vleesprijzen.
U kunt meespelen vanaf €25,00 per kaart.
Opgeven voor deze spannende bingo kan via e-mailadres: sint.vitusholt@gmail.com.
De zaal gaat om 19:00 uur open en de bingo start om 20:00 uur.
Bron: Niels Kenter