Weer een mooie stap vooruit bij Groningen1

VLAGTWEDDE, WINSCHOTEN – De regionale omroep Groningen1 heeft de radioprogrammering van de verschillende zenders samengevoegd. Ook de zender Winschoten maakt voortaan deel uit van het Groningen1-netwerk. Daarmee is een volgende stap gezet in de samenwerking tussen de voormalige omroepen RTV Westerwolde en RTVGO.
Eerder werden de omroepen al ondergebracht onder de gezamenlijke naam Groningen1. De vormgeving van de radiozenders is op elkaar afgestemd. Met het samenvoegen van de radioprogrammering wordt de samenwerking verder uitgebreid.
Luisteraars kunnen voortaan op alle radiozenders dezelfde programmering verwachten. Daarmee wil Groningen1 zorgen voor een herkenbaar aanbod met muziek, nieuws, informatie en verhalen uit de eigen regio.
De samenvoeging moet bijdragen aan een sterkere regionale omroep die inwoners van de regio beter bereikt en nauw verbonden blijft met de lokale samenleving. De gezamenlijke teams brengen daarbij hun kennis en ervaring samen. Klik HIER voor de frequenties en info om te luisteren via DAB+, kabel en internet.
De nieuwe radio-programmering geeft luisteraars inzicht in de uitzendtijden van de verschillende programma’s.
Het nieuws vindt u op www.westerwoldeactueel.nl