28e Ditzumer Kunsttage 2026: kunst, ontmoeting en nieuweperspectieven op 19 expositielocaties

DITZUM – Tijdens het laatste weekend van oktober verandert het schilderachtige vissersdorp
Ditzum opnieuw in een grote kunstgalerie. Op 24 en 25 oktober 2026 vinden de Ditzumer Kunsttage voor de 28e keer plaats. Bezoekers kunnen kunst beleven in een bijzondere sfeer, met werk van 31 kunstenaars op in totaal 19 expositielocaties verspreid over het hele dorp.
Veelzijdigheid in kunstvormen
De Ditzumer Kunsttage staan al jaren in het teken van ontmoetingen tussen kunst, kunstenaars en publiek. Ook dit jaar kunnen bezoekers rekenen op een breed scala aan artistieke uitingen: van schilderkunst, fotografie, mixed media en glaskunst tot sculpturen van hout en metaal. De exposities zijn te vinden in particuliere huizen, historische gebouwen en op bijzondere locaties in het hele dorp.
Kunst beleven in Ditzum
Ook Carola Bruhns, vicevoorzitter, is blij met de ontwikkeling van het evenement: „Met inmiddels 19
expositielocaties in het dorp bereiken we een nieuwe mijlpaal. De grote bereidheid van de inwoners van Ditzum om hun huizen en ruimtes open te stellen voor kunst, geeft onze Kunsttage hun bijzondere karakter.”
Opening
De officiële opening vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2026 om 12.00 uur in de evangelisch-gereformeerde kerk in Ditzum. Het gedetailleerde programma van de opening wordt tijdig bekendgemaakt.
Openingstijden
- Zaterdag 24 oktober 2026: 13.00–18.00 uur
- Zondag 25 oktober 2026: 12.00–18.00 uur
De toegang is gratis.
Ook in 2026 beloven de Ditzumer Kunsttage weer een inspirerend weekend vol creativiteit, ontmoetingen en culturele ontdekkingen.
Bron en foto’s: Lydia Tuijnman
Ditzumer Kunsttage e.V.