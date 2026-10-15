Automobilist botst op auto met pech

A7, SAPPEMEER – Rond elf uur gisteravond is op de A7, ter hoogte van Sappemeer, een automobilist tegen een stilstaande auto gebotst.
De auto stond vanwege een pechgeval stil op de vluchtstrook. Een 64 jarige inwoner van Oldambt botste er tegenaan en belandde vervolgens met zijn wagen tegen de vangrail. Hij werd in een ambulance gecontroleerd en vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De bestuurder van de auto met pech is niet gewond geraakt.