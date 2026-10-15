CDA Pekela neemt afscheid van voorzitter Henk Bulle, Amanda Lucas benoemd tot opvolger

PEKELA – Op vrijdagavond 9 oktober tijdens een gezellig buffet werd informeel stil gestaan bij het afscheid van Henk Bulle, als voorzitter van CDA Pekela. Eerder dit jaar, tijdens de ALV van 30 maart werd al formeel afscheid genomen. Tijdens die vergadering werd stilgestaan bij zijn grote betekenis voor de afdeling en werd zijn jarenlange inzet uitgebreid gewaardeerd.
Dit informele afscheid stond oorspronkelijk eerder gepland, maar werd uitgesteld vanwege de kritieke gezondheidssituatie waarin Henk afgelopen zomer terechtkwam en de moeilijke periode die daarop volgde. Juist daarom was het voor leden, bestuur en fractie bijzonder waardevol dat hij zelf aanwezig kon zijn om de waardering en dank van de afdeling in ontvangst te nemen.
Henk werd in januari 2014 lid van het CDA en al kort daarna benoemd tot voorzitter van de lokale afdeling. Gedurende ruim twaalf en een half jaar gaf hij op zijn eigen karakteristieke wijze leiding aan de vereniging. Met zijn betrokkenheid, humor, kennis en soms uitgesproken mening wist hij mensen te verbinden en CDA Pekela verder te ontwikkelen. Onder zijn voorzitterschap groeide en verjongde de afdeling en bleef zij zichtbaar aanwezig in de Pekelder samenleving.
Tijdens het buffet blikt CDA-wethouder Eddie Jonker terug op vele jaren van samenwerking, campagnes, ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen en politieke successen. Ook werd stilgestaan bij de steun die Henk in de loop der jaren aan bestuurders, volksvertegenwoordigers en leden heeft gegeven en het fijne contact met voormalig CDA Tweede Kamerlid Anne Kuik dat dankzij Henk tot stand kwam. Als blijk van waardering reikte Eddie Jonker hem, namens het landelijke CDA, de zilveren CDA-speld met oorkonde uit.
Eerder dit jaar heeft de afdeling een nieuwe voorzitter gekozen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni is Amanda Lucas benoemd tot voorzitter van CDA Pekela. Met haar benoeming draagt Henk het voorzitterschap over aan een nieuwe generatie bestuurders. De afdeling heeft er alle vertrouwen in dat Amanda, samen met bestuur, fractie en leden, verder bouwt aan een sterk en betrokken CDA in Pekela.
Het bestuur van CDA Pekela bedankt Henk Bulle hartelijk voor zijn jarenlange inzet, loyaliteit en betrokkenheid. Dankzij zijn inspanningen staat er een vitale afdeling die met vertrouwen naar de toekomst kijkt.
Bron en foto’s: CDA Pekela